Прага позбавила маршала Конєва звання почесного громадянина

Прага позбавила радянського маршала Івана Конєва звання почесного громадянина міста, присвоєного йому у 1945 році.

Як повідомляє IDNES, пише "Європейська правда", відповідне рішення затвердили депутати міської ради за ініціативою мера.

Рішення схвалили одностайно.

Мер Зденек Гржиб, вносячи ініціативу, аргументував її тим, що маршал є неоднозначною постаттю. Він нагадав, що радянська армія під командуванням Конєва зайшла у Прагу вже після згоди між празькими повстанцями та керівництвом німецького нацистського гарнізону про вихід із міста, пригадав бомбардування міста Млада-Болеслав з численними цивільними жертвами вже після офіційного завершення війни, участь Конєва у придушенні угорських протестів у 1956 році, його небажання засуджувати культ особистості Сталіна.

Нагадаємо, у 2020 році у Празі демонтували монумент Конєву, який до того багато разів закривали та обливали фарбою. Також перед ним встановлювали роз’яснювальні таблички щодо радянської окупації.

Також обговорюється перейменування вулиці Конєва ім’ям першого мера Жижкова (нині - району Праги) Карела Хартіга.