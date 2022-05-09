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На Донеччині 9 травня росіяни поранили 6 мирних мешканців

Катерина ТищенкоПонеділок, 9 травня 2022, 20:14
графіка з Telegram Кириленка

У понеділок, 9 травня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів поранено 6 мирних мешканців.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 9 травня від російських обстрілів поранення дістали 6 мирних мешканців Донеччини".

Деталі: Кириленко також повідомив, що вдалося уточнити інформацію щодо 11 людей, які загинули у Ямполі за період з 23 до 28 квітня.

Він нагадав, що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійна
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