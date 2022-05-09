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Харківщина: пройшло перше засідання облради з початку повномасштабної війни

Світлана КізіловаПонеділок, 9 травня 2022, 20:09

Депутати Харківської обласної ради на своєму позачерговому засіданні засудили військову агресію Російської Федерації проти України та виступили на підтримку територіальної цілісності та незалежності держави.

Джерело: пресслужба облради у Facebook

Деталі: За відповідний документ, що містить звернення до жителів Харківщини, президента України та Кабінету міністрів 9 травня проголосували усі 98 присутніх депутатів на сесії.

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Дослівно рішення: "Вже понад два місяці у нашій країні відбувається повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації. При масштабному висвітленні усіх іноземних журналістів російська армія продовжує здійснювати військові злочини та злочини проти людяності. На жаль, частина населених пунктів Харківської області в тимчасовій окупації, де ворог намагається нав’язати свої правила та закони. За наявної інформації, окупаційні адміністрації мають на меті створити видимість "народного волевиявлення" для легалізації власних окупаційних органів влади.

Ми, депутати Харківської обласної ради восьмого скликання, категорично наголошуємо, що уся територія Харківської області була, є та буде невід'ємною частиною нашої єдиної держави – України. Закликаємо мешканців усіх без виключення населених пунктів області ігнорувати будь-які псевдореферендуми та/або "вибори".

Ми упевнено стверджуємо, що ні такі псевдореферендуми, ні будь-які "вибори" не підтримуються керівництвом Харківської області та депутатським корпусом обласної ради, а також іншими законно обраними органами влади нашої Держави. Також наголошуємо, що нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є незаконними, нікчемними, не створюють жодних правових наслідків.

ВІДЕО ДНЯ

Ми заявляємо, що Харківщина усім серцем та думками з мешканцями тимчасово окупованих територій. Кожного дня наша держава та наші воїни наближають звільнення від окупантів міста і села, що загарбав ворог. Ми  віримо у нашу Перемогу та єдину неподільну Україну!

Ми, депутати Харківської обласної ради, повністю підтримуємо позицію Верховної Ради України, висловлену у Заяві про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні, яка прийнята народними депутатами України 14 квітня 2022 року.

Харківщина – це Україна. Україна суверенна та єдина".

Теми: ХарківвійнаХарківська область
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