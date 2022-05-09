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У Берліні на акції до 9 травня напали на українську кореспондентку, посольство чекає реакції

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 21:18
проросійський мітингувальник у трептов-парку в берліні 9 травня. фото: getty images

У Берліні на масових заходах до 9 травня здійснили напад на кореспондентку "1+1", посольство України очікує заходів для притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перші повідомлення про напад на кореспондентку надійшли від українських активістів з Берліна, які також звернули увагу на те, що учасникам заходів на на території меморіального комплексу радянським воїнам у Трептов-парку у Берліні не перешкоджали використовувати символіку Росії та СРСР

Згодом про інцидент повідомило також посольство України у Німеччині, зазначивши, що російськомовний громадянин намагався завдати тілесних ушкоджень кореспондентці українського телеканалу "1+1" Наталії Мосейчук. Знімальна група готувала сюжет про заходи із вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.

"Посольству України у ФРН відомо про даний інцидент, у відповідному порядку поліція Берліна поінформована про події, що мали місце на території меморіального комплексу. Закликаємо поліцію Берліна негайно вжити усіх необхідних заходів, щоб якомога швидше провести слідство щодо нападу на представників засобів масової інформації та притягти винних до відповідальності", - зазначають у заяві посольства. 

Нагадаємо, 8 травня під час святкування у Берліні 77-ї річниці завершення Другої світової війни сталося декілька конфліктів, пов’язаних із використанням української символіки. 

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Перед пам’ятними датами влада федеральної землі Берлін заборонила і російську символіку, і прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, фактично прирівнявши їх.

Згодом влада Берліна пішла на поступки, дозволивши протягом обмеженого часу українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.

Теми: ЗМІНімеччинанапад9 травня
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