Королева Британії вперше за 60 років пропустить відкриття роботи парламенту

Королева Британії Єлизавета ІІ вперше за майже 60 років не буде присутня на церемонії відкриття парламенту 10 травня, де має зачитуватися промова монарха.

Як інформує BBC, про це повідомили у Букінгемському палаці, пише "Європейська правда".

Це перший випадок з 1963 року, коли Єлизавета пропускає цю конституційну церемонію. Замість неї з промовою виступить принц Чарльз. У промові на відкритті парламенту декларують порядок денний для уряду і законодавчого органу.

Реклама:

96-річна Єлизавета має труднощі з пересуванням і у зв’язку з цим останнім часом не з’являється на публічних заходах. Донедавна у Букінгемському палаці залишали ймовірність, що вона все ж буде присутньою, але врешті повідомили, що після консультації з лікарями Єлизавета неохоче вирішила не відвідувати подію.

В останні роки церемонія вже зазнала певних змін у зв’язку з поважним віком королеви - вона не надягала важку корону і церемоніальні вбрання, а також через коронавірус формат був звуженим. Проте це перший раз за 59 років, коли вона не буде присутньою.

До цього королева лише двічі за 70 років правління пропускала церемонію - у зв’язку з вагітністю.

ВІДЕО ДНЯ

Перед тим їй довелося пропустити служби до Великодня. Також повідомили, що цього року вона не буде приймати так звані садові вечірки.

За увесь 2022 рік Єлизавета ІІ відвідала лише поминальну службу за своїм чоловіком, принцом Філіпом.

Нагадаємо, у червні плануються урочисті чотириденні святкування "платинового ювілею" правління королеви, першого в історії Сполученого Королівства. Повну програму святкування Букінгемський палац представив ще у січні.