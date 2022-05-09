Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни додали до "ветеранів війни" американців Бонні й Клайда

Денис КарловськийПонеділок, 9 травня 2022, 22:10
Росіяни додали до ветеранів війни американців Бонні й Клайда
скриншот трансляції першого телеканалу зі світлиною бонні й клайда

Російські пропагандисти під час концерту з нагоди Дня Перемоги показали світлину американських гангстерів Бонні й Клайда серед знімків жителів СРСР, яких розлучила Друга світова війна.

Джерело: Meduza

Деталі: У прямому ефірі "Пєрвого телеканалу", який транслював урочистий концерт з нагоди Дня Перемоги, з’явився знімок американських злодіїв Бонні й Клайда, які діяли наприкінці 1920-х та 1930-х років. 

Реклама:

На концерті показували світлини жителів Радянського Союзу, яких розлучила Друга світова війна. Знімок з’явився під час виконання пісні "Єслі б не било войни" російською співачкою Зарою.

Світлину Бонні й Клайда зробили 1933 року за рік до їхньої загибелі.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Бонні й Клайд (справжні імена Бонні Елізабет Паркер і Клайд Честнат Берров) є відомими американськими злочинцями, які грабували банки та сільські крамниці в містечках США. Між 1931 та 1934 роками спільно зі своєю бандою вони вбили щонайменше 9 поліцейських та 4 цивільних. Бонні та Клайд перебували одне з одним в романтичних стосунках.

Ретельне висвітлення їхніх злочинів американською пресою популяризувало їх серед громадськості під час економічної скрути Великої депресії. Згодом поп-культура й кіноіндустрія створила привабливий та пригодницький образ закоханих, які боролися зі скрутою проти системи влади й правоохоронців.

Теми: курйоз9 травняДень Перемогипропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
курйоз
Росіянин написав у паспорті "путін х..ло", щоб не виганяли з України – ДПСУ
У Києві попрощалися з режисером монтажу Віктором Ониськом
Військовий літак США намалював пеніс у небі біля російської авіабази
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: