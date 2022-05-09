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Росіяни додали до "ветеранів війни" американців Бонні й Клайда

Денис КарловськийПонеділок, 9 травня 2022, 22:10
скриншот трансляції першого телеканалу зі світлиною бонні й клайда

Російські пропагандисти під час концерту з нагоди Дня Перемоги показали світлину американських гангстерів Бонні й Клайда серед знімків жителів СРСР, яких розлучила Друга світова війна.

Джерело: Meduza

Деталі: У прямому ефірі "Пєрвого телеканалу", який транслював урочистий концерт з нагоди Дня Перемоги, з’явився знімок американських злодіїв Бонні й Клайда, які діяли наприкінці 1920-х та 1930-х років. 

На концерті показували світлини жителів Радянського Союзу, яких розлучила Друга світова війна. Знімок з’явився під час виконання пісні "Єслі б не било войни" російською співачкою Зарою.

Світлину Бонні й Клайда зробили 1933 року за рік до їхньої загибелі.

Довідково: Бонні й Клайд (справжні імена Бонні Елізабет Паркер і Клайд Честнат Берров) є відомими американськими злочинцями, які грабували банки та сільські крамниці в містечках США. Між 1931 та 1934 роками спільно зі своєю бандою вони вбили щонайменше 9 поліцейських та 4 цивільних. Бонні та Клайд перебували одне з одним в романтичних стосунках.

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Ретельне висвітлення їхніх злочинів американською пресою популяризувало їх серед громадськості під час економічної скрути Великої депресії. Згодом поп-культура й кіноіндустрія створила привабливий та пригодницький образ закоханих, які боролися зі скрутою проти системи влади й правоохоронців.

Теми: курйоз9 травняДень Перемогипропаганда
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