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Зеленський розраховує на отримання Україною статусу кандидата у члени ЄС у червні

Катерина ТищенкоПонеділок, 9 травня 2022, 23:25
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна у червні отримає статус кандидата у члени Євросоюзу.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Розраховую у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна зробила ще один крок на шляху до ЄС – передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який заповнюють усі країни, які бажають вступити до Євросоюзу.

"Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці, але ми зробили все за лічені тижні", - сказав президент.

Він розповів, що у понеділок мав розмову про європейську інтеграцію України з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Пані Урсула зазначила, що вражена швидкістю, з якою наші урядовці заповнили опитувальник. Я був радий почути від неї, що наша швидкість стимулює Єврокомісію діяти так само швидко", - сказав Зеленський.

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Теми: ЗеленськийЄСєвроінтеграція
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