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Ізюмський напрямок: Військові збили російський вертоліт “Алігатор”

Середа, 1 червня 2022, 00:30
ФОТО: facebook.com/93OMBr

Військові 93 ОМБр Холодний Яр збили  російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор", на Ізюмському напрямку.

Джерело: 93 ОМБр Холодний Яр у facebook

Деталі: Зазначається, що на наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти і скидали некеровані авіаційні  ракети. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери.

Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".

Дослівно: "Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття "Алігатора" підтвердила розвідка".

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