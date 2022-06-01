Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізюмський напрямок: Військові збили російський вертоліт “Алігатор”

Середа, 1 червня 2022, 00:30
Ізюмський напрямок: Військові збили російський вертоліт “Алігатор”
ФОТО: facebook.com/93OMBr

Військові 93 ОМБр Холодний Яр збили  російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор", на Ізюмському напрямку.

Джерело: 93 ОМБр Холодний Яр у facebook

Деталі: Зазначається, що на наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти і скидали некеровані авіаційні  ракети. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери.

Реклама:

Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".

Дослівно: "Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття "Алігатора" підтвердила розвідка".

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: