Ізюмський напрямок: Військові збили російський вертоліт “Алігатор”

Військові 93 ОМБр Холодний Яр збили російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор", на Ізюмському напрямку.

Джерело: 93 ОМБр Холодний Яр у facebook

Деталі: Зазначається, що на наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти і скидали некеровані авіаційні ракети. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери.

Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла".

Дослівно: "Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття "Алігатора" підтвердила розвідка".