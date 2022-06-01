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NYT: У Білому домі немає єдиної позиції, чи можна конфісковувати російські активи

Середа, 1 червня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Серед посадовців США наразі немає єдності щодо того, чи слід конфісковувати російські активи і спрямовувати їх на відновлення України -  деякі високопосадовці адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що це може бути незаконно  і підірве інвестиційну привабливість США.

Джерело: NYT

Деталі: Зазначається, що адміністрація Байдена обговорює, чи приєднуватись до зусиль щодо конфіскації і наразі Штати не мають твердої позиції щодо долі активів. Кілька високопоставлених чиновників, висловлюючись на умовах анонімності, повідомили, що остаточного рішення не було ухвалено.  

Міністр фінансів США Джанет  Єллен  виступила проти участі США в будь-яких спробах захоплення та перерозподілу цих активів. Зазначалося, арешт цих активів порушить законодавство США. Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року  говорить, що   Штати можуть конфіскувати іноземну власність, якщо президент визначить, що країна знала про напад або "бере участь у збройних бойових діях". Однак, як пише NYT,  юристи висловлюють різні думки щодо  прочитання закону. Як зазначається, Конгрес може внести зміни до закону, щоб чітко надати Сполученим Штатам повноваження конфіскувати активи Росії, але це, ймовірно, призведе до складних судових баталій між двома країнами.

Один із чиновників США сказав, що хоча вилучення коштів   було б задовільним і виправданим, створений прецедент і його потенційний вплив на статус   Штатів як найбезпечнішого місця у світі для того, щоб залишити активи, викликає глибоке занепокоєння. Зокрема, міністр Єллен висловлювала побоювання, що конфіскація може змусити країни не захотіти зберігати свої резерви в доларах, побоюючись, що в майбутніх конфліктах Сполучені Штати та їхні союзники конфіскують кошти.

Деякі представники національної безпеки в адміністрації Байдена стурбовані тим, що якщо переговори між Україною та Росією почнуться, не буде можливості запропонувати Москві суттєве послаблення санкцій після того, як резерви з її закордонних рахунків будуть вичерпані.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила в першому читанні законопроєкт   щодо конфіскації арештованих російських активів на користь України. Цей законопроєкт не містить механізму конфіскації та передачі російських активів Україні і не стосується заморожених валютних резервів Центробанку РФ.
  • Як очікується, вартість відновлення України буде значною – мова йде про   600 мільярдів доларів. Навіть якщо всі активи російського ЦБ за кордоном будуть конфісковані, вони покриють лише половину видатків.
  • Лише частина російських коштів за кордоном  зберігається у Сполучених Штатах, більшість - у Європі, зокрема у   Швейцарії.

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