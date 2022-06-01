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Через напад РФ на Україну загинули понад 4 тисячі цивільних — дані ООН

Анастасія КалатурСереда, 1 червня 2022, 02:15

З 24 лютого через російський напад на Україну загинули 4113 цивільних,  і ще  4916 були поранені.

Джерело: дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Деталі:  Зокрема,

  • вбито 4113 осіб (1550 чоловіків, 1023 жінки, 95 дівчаток і 100 хлопчиків, а також 69 дітей та 1276 дорослих, стать яких поки що невідома);
  • поранені  4916 осіб (978 чоловіків, 658 жінок, 115 дівчаток та 138 хлопчиків, а також 168 дітей та 2859 дорослих, стать яких поки що невідома).

У Донецькій та Луганській областях -  2337 убитих та 2808 поранених. В інших областях, де тривали чи тривають бойові дії, загинули 1 776 людей та ще 2 108 зазнали поранень.

Більшість жертв серед цивільного населення -  внаслідок, зокрема, обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

В ООН вважають, фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) та Попасної (Луганська область).

Теми: ООНвійнаРосія
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