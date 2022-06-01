Вілкул: Росіяни мінують узбережжя Інгульця і посилюють оборону
Середа, 1 червня 2022, 02:40
На Криворізькому напрямку росіяни змушені посилювати свою оборону і зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, та мінують узбережжя річки Інгулець.
Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
Деталі: Як зазначається, ситуація на Криворізькому напрямку залишається напруженою, але стабільною. Окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Зокрема вдень росіяни обстріляли Широківську громаду, і як повідомляється, завдали авіаційного удару в районі села Давидів Брід.
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