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Вілкул: Росіяни мінують узбережжя Інгульця і посилюють оборону

Анастасія КалатурСереда, 1 червня 2022, 02:40
Вілкул: Росіяни мінують узбережжя Інгульця і посилюють оборону
ФОТО: facebook.com/OleksandrVilkul

На Криворізькому напрямку росіяни змушені посилювати свою оборону і  зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, та мінують узбережжя річки Інгулець.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Як зазначається, ситуація на Криворізькому напрямку   залишається напруженою, але стабільною.   Окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Зокрема вдень росіяни обстріляли Широківську громаду, і як повідомляється, завдали авіаційного удару в районі села Давидів Брід.

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Теми: Кривий Рігвійна
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