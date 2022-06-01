Вілкул: Росіяни мінують узбережжя Інгульця і посилюють оборону

На Криворізькому напрямку росіяни змушені посилювати свою оборону і зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, та мінують узбережжя річки Інгулець.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Як зазначається, ситуація на Криворізькому напрямку залишається напруженою, але стабільною. Окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Зокрема вдень росіяни обстріляли Широківську громаду, і як повідомляється, завдали авіаційного удару в районі села Давидів Брід.