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ISW: Росія сконцентрувалася на Донбасі і зробила себе вразливою на критично важливій Херсонщині

Анастасія КалатурСереда, 1 червня 2022, 03:25
ISW: Росія сконцентрувалася на Донбасі і зробила себе вразливою на критично важливій Херсонщині
ФОТО: GETTY

Концентрація Москви на захопленні Сєвєродонецька та загалом Донбасу створює вразливі місця для Росії у важливій Херсонській області, де триває контрнаступ українських сил.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі:  Зазначається, що  Херсонська область є критично важливою територією, бо це єдина область України, де російські сили утримують позиції на західному березі Дніпра. Якщо Росія зможе зберегти сильний плацдарм у Херсонській області, коли бойові дії припиняться, вона матиме дуже сильну позицію, з якої можна буде розпочати вторгнення в майбутньому. Але коли Україна звільнить Херсонщину, вона буде набагато сильнішою, щоб захистити себе від майбутнього нападу Росії.

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Цей стратегічний розрахунок, в принципі, мав призвести до того, що Росія виділить достатню бойову міць для утримання Херсонщини. Але президент Росії Володимир Путін натомість вирішив зосередити всі сили та ресурси, які можна зібрати, у спробі захопити Донбас, що  принесе йому здебільшого символічні вигоди.

Як пише ISW, успішні українські контрнаступи в Херсонській області свідчать про те, що українське командування усвідомлює ці реалії і використовує вразливі місця, створені рішеннями Путіна.

Американський інститут зазначає, що керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні, і загалом воно зробило правильний вибір: рішення українського командування не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька, і рішення відходити були стратегічно обґрунтованими, хоч і болючими.

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Відтак,  Україна все ще має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець здобутки Росії.

Дослівно: "Україна має заощаджувати свої більш обмежені ресурси та зосередитись на поверненні критично важливої ​​території, а не на захисті території, контроль над якою не визначатиме результату війни чи умов для відновлення війни".

Деталі: Також зазначається, що грамотна українська розстановка пріоритетів у контрнаступальних та оборонних операціях виштовхнула росіян майже за межі досяжності Харкова та зупинила наступ росіян в районі  Ізюма — і як повідомляється,   ці досягнення є важливішими, ніж оборона Сєверодонецька.

Теми: війна
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