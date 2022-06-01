Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

WSJ: В ОПЕК подумують виключити Росію з угоди щодо нафти

Анастасія КалатурСереда, 1 червня 2022, 04:15
ФОТО: GETTY

Деякі члени ОПЕК вивчають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти.

Джерело: WSJ

Деталі: Росія не є членом ОПЕК, але з 2016 року вона координує видобуток нафти з групою, що входить до коаліції ОПЕК і ОПЕК+, яка контролює понад половину світового видобутку нафти. Це дає Москві вплив на нафтовий ринок. Пакт серед членів називається Декларацією про співпрацю, або DoC.

Як пише WSJ, санкції починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти. Делегат ОПЕК сказав WSJ, що "ми всі погодилися з тим, що технічно Росія зараз не може ефективно брати участь у DoC".

Делегати ОПЕК заявили, що почали говорити про виключення Росії до того, як ЄС погодився заборонити закупівлю російської нафти.

Звільнення Росії від її цілей з видобутку нафти може потенційно відкрити шлях для Саудівської Аравії, ОАЕ та інших виробників в ОПЕК, щоб видобувати значно більше нафти, оскільки вторгнення РФ в Україну підняло ціни на нафту вище за 100 доларів за барель.

Росія, один із трьох найбільших виробників нафти у світі, минулого року домовилася з ОПЕК і дев'ятьма країнами, які не входять до ОПЕК, про щомісячне збільшення обсягів видобутку нафти. Тепер очікується, що її видобуток впаде приблизно на 8% цього року.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі країни почали планувати збільшення видобутку десь у найближчі кілька місяців.

Теми: Росіянафтаекономіка
Головне сьогодні

Махінації з гуманітаркою: заступник голови ОВА заробляв на безкоштовних "швидких" - СБУ

Шольц пообіцяв Україні більше зброї, у тому числі систему ППО

Швейцарія не дозволила Данії поставити Україні броньовані машини Piranha III – ЗМІ

Байден пояснив, на що Америка піде в Україні, анонсував нову зброю

Зведення Генштабу: Росіяни наступають в районі Лимана, закріплюються у центрі Сєвєродонецька

Посол США в ООН: Білий дім чітко дав зрозуміти, що надаватиме Україні лише оборонну зброю

Усі новини...
Росія
Херсонщина: Росіяни підірвали мости через Інгулець — ОК “Південь”
Зеленський: Україна просить далекобійну зброю, щоб захиститися, а не атакувати територію Росії
Через напад РФ на Україну загинули понад 4 тисячі цивільних — дані ООН
Останні новини
13:57
Курс валют на 1 червня: скільки коштує гривня в касах банків
13:51
Маріупольці досі не мають доступу до їжі й води, потрібні "зелені коридори" – мер
13:50
У Кремлі завили, що Київ не поспішає відновити переговори через зброю зі США
13:32
ФК "Мілан" змінює власника: американська інвесткомпанія заплатить за клуб 1,2 мільярда євро
13:10
Шольц розповів про тисячі мін, гранат і мільйони патронів, поставлених Україні
13:09
Україна має створити інвестиційну ідею, щоб "продати" себе світу – голова Укрпошти
13:06
ДСНС презентує мультсеріал для дітей про мінну безпеку: у головній ролі – пес Патрон
12:55
НБУ вже переказав на потреби армії майже 17 мільярдів: на рахунку лишилось 270 мільйонів
12:54
Прем'єрка Естонії: лідери ЄС у кулуарах сперечалися, чи варто дзвонити Путіну
12:41
Махінації з гуманітаркою: заступник голови ОВА заробляв на безкоштовних "швидких" - СБУ
Усі новини...