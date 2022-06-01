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WSJ: В ОПЕК подумують виключити Росію з угоди щодо нафти

Анастасія КалатурСереда, 1 червня 2022, 04:15
WSJ: В ОПЕК подумують виключити Росію з угоди щодо нафти
ФОТО: GETTY

Деякі члени ОПЕК вивчають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти.

Джерело: WSJ

Деталі: Росія не є членом ОПЕК, але з 2016 року вона координує видобуток нафти з групою, що входить до коаліції ОПЕК і ОПЕК+, яка контролює понад половину світового видобутку нафти. Це дає Москві вплив на нафтовий ринок. Пакт серед членів називається Декларацією про співпрацю, або DoC.

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Як пише WSJ, санкції починають підривати здатність Москви видобувати більше нафти. Делегат ОПЕК сказав WSJ, що "ми всі погодилися з тим, що технічно Росія зараз не може ефективно брати участь у DoC".

Делегати ОПЕК заявили, що почали говорити про виключення Росії до того, як ЄС погодився заборонити закупівлю російської нафти.

Звільнення Росії від її цілей з видобутку нафти може потенційно відкрити шлях для Саудівської Аравії, ОАЕ та інших виробників в ОПЕК, щоб видобувати значно більше нафти, оскільки вторгнення РФ в Україну підняло ціни на нафту вище за 100 доларів за барель.

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Росія, один із трьох найбільших виробників нафти у світі, минулого року домовилася з ОПЕК і дев'ятьма країнами, які не входять до ОПЕК, про щомісячне збільшення обсягів видобутку нафти. Тепер очікується, що її видобуток впаде приблизно на 8% цього року.

Деякі країни почали планувати збільшення видобутку десь у найближчі кілька місяців.

Теми: Росіянафтаекономіка
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