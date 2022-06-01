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Зведення Генштабу: Росіяни наступають в районі Лимана, закріплюються у центрі Сєвєродонецька

Середа, 1 червня 2022, 07:00
ФОТО: GETTY

Росіяни за підтримки вертольотів Ка-52 "Алігатор" ведуть наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Як зазначається, на Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на наступі.  Ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення  із мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ. Відремонтував залізничний мостовий перехід в районі   Куп’янська для відновлення логістики залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурм у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із   позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

На Сіверському напрямку росіяни проводять інженерне обладнання позицій у  Брянській   області  на відстані близько 3 км від кордону України.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки   кордону в Брестській і Гомельській областях. Тривають заходи з перевірки бойової готовності визначених з’єднань та військових частин.

Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав ураження у районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні   позицій та   розвідці.

На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до  Ізюма. Для посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у Куп’янську за рахунок переміщення БТГ. Вів розвідку позицій наших військ з БпЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайськ  та Велика Комишуваха.

На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район Василівки танковий батальйон  Т-62 та  мотострілецький батальйон.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує   позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні позицій та створенні додаткових рубежів оборони. У районах Миколаївки, Новопавлівського і Широкого здійснив масовані обстріли із РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі   РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. На Півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, становлять близько сімдесяти осіб.

Теми: війнаГенштаб
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Зведення Генштабу: Росіяни наступають в районі Лимана, закріплюються у центрі Сєвєродонецька

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