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США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $700 млн

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 08:16

Адміністрація Байдена розкрила подробиці новітнього пакета безпеки на суму 700 мільйонів доларів, який вона надсилає Україні, що включає ракетні системи з більшою дальністю дії, ніж ті, які були надіслані в попередніх пакетах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBS News з посиланням на чиновників адміністрації.

Очікується, що про пакет буде офіційно оголошено 1 червня.

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Високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) забезпечать українським військам більшу точність при заподіянні ударів по російських цілях. Чиновники підкреслили, що ці новіші системи не будуть використовуватися для ударів по цілях у межах Росії.

Чиновники також заявили, що не будуть надавати Україні зброю великої дальності, і додали, що Україна запевнила США, що не запускатиме ракети середньої дальності по території Росії.

Пакет допомоги також включає радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.

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Рішення США надати передові ракетні системи відображає пошук балансу між бажанням допомогти Україні боротися з масованими російськими артилерійськими обстрілами без надання озброєння, яке могло б дозволити Україні вразити цілі глибоко всередині Росії та спровокувати ескалацію війни.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у статті в New York Times заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні більш досконалі ракетні системи та боєприпаси.

Теми: СШАУкраїнавійна
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