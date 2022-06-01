Туреччина хоче офіційно змінити написання своєї країни іноземними мовами

Туреччина надіслала в ООН листа, в якому просить змінити міжнародне написання назви своєї країни на Türkiye.

Про це, як пише "Європейська правда", написав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

З метою підвищення цінності бренду нашої країни процес, який ми розпочали під керівництвом президента Реджепа Таїпа Ердогана, добігає кінця.

У листі, який я сьогодні надіслав Генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами в ООН як Türkiye" - написав Чавушоглу.

Пропозиція щодо ребрендингу країни була розпочата минулого року, і президент Туреччини заявив, що вона "найкращим чином репрезентує та виражає культуру, цивілізацію та цінності турецької нації".