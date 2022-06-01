Туреччина хоче офіційно змінити написання своєї країни іноземними мовами

Туреччина надіслала в ООН листа, в якому просить змінити міжнародне написання назви своєї країни на Türkiye.

Про це, як пише "Європейська правда", написав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"З метою підвищення цінності бренду нашої країни процес, який ми розпочали під керівництвом президента Реджепа Таїпа Ердогана, добігає кінця.

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У листі, який я сьогодні надіслав Генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами в ООН як Türkiye" - написав Чавушоглу.

Пропозиція щодо ребрендингу країни була розпочата минулого року, і президент Туреччини заявив, що вона "найкращим чином репрезентує та виражає культуру, цивілізацію та цінності турецької нації".