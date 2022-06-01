Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина хоче офіційно змінити написання своєї країни іноземними мовами

Середа, 1 червня 2022, 08:35

Туреччина надіслала в ООН листа, в якому просить змінити міжнародне написання назви своєї країни на Türkiye.

Про це, як пише "Європейська правда", написав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

З метою підвищення цінності бренду нашої країни процес, який ми розпочали під керівництвом президента Реджепа Таїпа Ердогана, добігає кінця.

У листі, який я сьогодні надіслав Генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами в ООН як Türkiye" - написав Чавушоглу.

Пропозиція щодо ребрендингу країни була розпочата минулого року, і президент Туреччини заявив, що вона "найкращим чином репрезентує та виражає культуру, цивілізацію та цінності турецької нації".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ООНТуреччина
Головне сьогодні

Махінації з гуманітаркою: заступник голови ОВА заробляв на безкоштовних "швидких" - СБУ

Шольц пообіцяв Україні більше зброї, у тому числі систему ППО

Швейцарія не дозволила Данії поставити Україні броньовані машини Piranha III – ЗМІ

Байден пояснив, на що Америка піде в Україні, анонсував нову зброю

Зведення Генштабу: Росіяни наступають в районі Лимана, закріплюються у центрі Сєвєродонецька

Посол США в ООН: Білий дім чітко дав зрозуміти, що надаватиме Україні лише оборонну зброю

Усі новини...
ООН
Через напад РФ на Україну загинули понад 4 тисячі цивільних — дані ООН
Макрон запропонував Путіну погодити в ООН резолюцію щодо розблокування порту Одеси
Україна працює над операцією під егідою ООН та за участі партнерів для експорту зерна - Кулеба
Останні новини
15:28
Діти знайшли у пісочниці міну – рятувальники
15:23
МВС: рівень злочинності в Україні знизився
15:21
У "Дії" можна буде подати заявку на усиновлення дитини
15:11
Чернігівщина готова до повторного нападу РФ: поки ворог лише "тримає в тонусі"
15:05
Котіна призначили президентом Енергоатома
15:04
У поліції розповіли, скільки дітей зникли безвісти під час війни
14:51
Свобода не може залежати від того, хто її знищує – Михайло Ткач
14:47
Туреччина не отримала пропозицій для розблокування вступу Фінляндії і Швеції в НАТО - Ердоган
14:40
Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні – ЛУН
14:39
Кремль вдає, що дасть вибір захопленим територіям України у випадку анексії
Усі новини...