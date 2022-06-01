Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регіони: Бої в Сєвєродонецьку, авіаудар по Слов'янську, обстріли Авдіївки й Очакова

Олена РощінаСереда, 1 червня 2022, 09:05

Російські військові закріплюються у центрі Сєвєродонецька у Луганській області, намагаються витіснити підрозділи українських військ у районах Білогорівки та Врубівки.

Джерело: дані голів областей щодо ситуації в регіонах на 08:00 середи 1 червня

Деталі: Харківська область: У місті Харків – ніч порівняно спокійна. Протягом доби російські окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Внаслідок російських обстрілів загинуло 2 людей. поранення отримали п’ятеро цивільних.

Луганщина: штурмові дії окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста.

Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового. 

Ввечері 31 травня росіяни з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. 

Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" у Лисичанську, зафіксовані пошкодження декількох приміщень. 

ВІДЕО ДНЯ

За добу 2 поранених.

Донеччина: ситуація в області напружена. 

Авдіївська ВА: обстріли тривали всю ніч по позиціях навколо міста, зранку – обстріл старої частини міста та району Авдіївського коксохімічного заводу. 

Очеретинська ВА: вночі обстріл з важкої артилерії селища Очеретине. Частково зруйновано Центр безпеки громадян, магазин, декілька житлових будинків, пошкоджено будівлю ЦНАПа.

О п’ятій ранку – авіаудар по Слов'янську. Зруйновано три приватні будинки. Без жертв.

За добу – 4 вбитих, 7 поранених. 

Миколаївщина: у Миколаєві ніч пройшла відносно тихо.

Миколаївський район: у середу зранку – обстріли м. Очаків. За попередньою інформацією, руйнація та пошкодження житлових будинків. Одна людина поранена.

Баштанський район: вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Згорів гараж і комбайн, потерпілих немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: майже дві доби як у Херсоні зник телефонний та Інтернет зв’язок. Натомість по місту побільшало точок видачі та продажу сім-карток Росії: для цього необхідно надати свій паспорт та оформити картки пенсіонерам. Росіяни заявляють, що зв’язок відключила київська влада (українська сторона це заперечує – ред.). 

Залишається критичною ситуація в окупованих селах, там продовжуються важкі бойові дії, зокрема, у Великоолександрівській та Калинівській ТГ.

На Дніпропетровщині без тривог, але був артобстріл Зеленодольськоі громади, що межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Детальна інформація уточнюється.

Відносно спокійно ніч минула у решті областей.

Теми: війнаЛуганська областьДонецька областьМиколаївська область
Головне сьогодні

Махінації з гуманітаркою: заступник голови ОВА заробляв на безкоштовних "швидких" - СБУ

Шольц пообіцяв Україні більше зброї, у тому числі систему ППО

Швейцарія не дозволила Данії поставити Україні броньовані машини Piranha III – ЗМІ

Байден пояснив, на що Америка піде в Україні, анонсував нову зброю

Зведення Генштабу: Росіяни наступають в районі Лимана, закріплюються у центрі Сєвєродонецька

Посол США в ООН: Білий дім чітко дав зрозуміти, що надаватиме Україні лише оборонну зброю

Усі новини...
війна
ЗСУ вже знищили 30 700 окупантів, 659 ворожих артилерійських систем та 175 гелікоптерів
"Шо по русні?" Паролі, лайки і лексика Другої світової – як війна змінила мову
Байден попередив Росію про серйозні наслідки за ядерний удар
Останні новини
15:28
Діти знайшли у пісочниці міну – рятувальники
15:23
МВС: рівень злочинності в Україні знизився
15:21
У "Дії" можна буде подати заявку на усиновлення дитини
15:11
Чернігівщина готова до повторного нападу РФ: поки ворог лише "тримає в тонусі"
15:05
Котіна призначили президентом Енергоатома
15:04
У поліції розповіли, скільки дітей зникли безвісти під час війни
14:51
Свобода не може залежати від того, хто її знищує – Михайло Ткач
14:47
Туреччина не отримала пропозицій для розблокування вступу Фінляндії і Швеції в НАТО - Ердоган
14:40
Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні – ЛУН
14:39
Кремль вдає, що дасть вибір захопленим територіям України у випадку анексії
Усі новини...