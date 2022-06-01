Регіони: Бої в Сєвєродонецьку, авіаудар по Слов'янську, обстріли Авдіївки й Очакова

Російські військові закріплюються у центрі Сєвєродонецька у Луганській області, намагаються витіснити підрозділи українських військ у районах Білогорівки та Врубівки.

Джерело: дані голів областей щодо ситуації в регіонах на 08:00 середи 1 червня

Деталі: Харківська область: У місті Харків – ніч порівняно спокійна. Протягом доби російські окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Внаслідок російських обстрілів загинуло 2 людей. поранення отримали п’ятеро цивільних.

Луганщина: штурмові дії окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста.

Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового.

Ввечері 31 травня росіяни з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин.

Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" у Лисичанську, зафіксовані пошкодження декількох приміщень.

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За добу 2 поранених.

Донеччина: ситуація в області напружена.

Авдіївська ВА: обстріли тривали всю ніч по позиціях навколо міста, зранку – обстріл старої частини міста та району Авдіївського коксохімічного заводу.

Очеретинська ВА: вночі обстріл з важкої артилерії селища Очеретине. Частково зруйновано Центр безпеки громадян, магазин, декілька житлових будинків, пошкоджено будівлю ЦНАПа.

О п’ятій ранку – авіаудар по Слов'янську. Зруйновано три приватні будинки. Без жертв.

За добу – 4 вбитих, 7 поранених.

Миколаївщина: у Миколаєві ніч пройшла відносно тихо.

Миколаївський район: у середу зранку – обстріли м. Очаків. За попередньою інформацією, руйнація та пошкодження житлових будинків. Одна людина поранена.

Баштанський район: вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Згорів гараж і комбайн, потерпілих немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: майже дві доби як у Херсоні зник телефонний та Інтернет зв’язок. Натомість по місту побільшало точок видачі та продажу сім-карток Росії: для цього необхідно надати свій паспорт та оформити картки пенсіонерам. Росіяни заявляють, що зв’язок відключила київська влада (українська сторона це заперечує – ред.).

Залишається критичною ситуація в окупованих селах, там продовжуються важкі бойові дії, зокрема, у Великоолександрівській та Калинівській ТГ.

На Дніпропетровщині без тривог, але був артобстріл Зеленодольськоі громади, що межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Детальна інформація уточнюється.

Відносно спокійно ніч минула у решті областей.