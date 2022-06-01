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Глава МЗС Німеччини: Захід має забезпечити стійку підтримку України

Середа, 1 червня 2022, 09:26

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликає адаптувати підтримку України до нової військової стратегії президента Росії Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Путін припускав, що "він міг швидко і жорстоко вторгнутися в Україну, а потім розгромити країну", сказала Бербок.

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"Тепер він бачить, що це не працює. І його стратегія тепер довгострокова. Це означає, що ми також повинні підтримувати Україну таким чином, щоб підтримка була стійкою" - заявила вона. За її словами, це також стосується поставок зброї.

"Тепер ми повинні перевірити, чи дійсно ми надаємо все для цієї нової стратегії, щоб Україна могла продовжувати захищатися" - зазначила міністр.

Глава МЗС попередила про сценарій, за яким Росія грає на час після часткового успіху: "Я розумію, що деякі люди думають: так, якщо гармати замовкли, тому що Путін отримав своє, то все. Знову все гаразд. Але потім знову нічого хорошого. Тому що відсутність насильства не веде до миру та свободи. Натомість російська армія перегруповується, а її декларована мета – це імперська омана: повністю захопити Україну".

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Теми: НімеччинаУкраїна
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