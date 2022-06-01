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Байден попередив Росію про серйозні наслідки за ядерний удар

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 09:25
Байден попередив Росію про серйозні наслідки за ядерний удар
Джо Байден. Фото з Facebook

США не бачать, що Росія готова застосувати ядерну зброю, але риторику Кремля називають небезпечною і попереджають, що ядерний удар призведе до серйозних наслідків.

Джерело: колонка Джо Байдена у The New York Times із заголовком "Що Америка буде і чого не буде робити в Україні"  

Пряма мова президента США: "Я знаю, що багато людей у всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні.

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Але риторика Росії, яка час від часу бряцкає ядерною шаблею, сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна".

Деталі: Байден підкреслив, що будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було б "абсолютно неприйнятним для США та для решти світу" і "призвело б до серйозних наслідків".

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Теми: СШАРосіявійнаядерна зброя
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