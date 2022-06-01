Байден попередив Росію про серйозні наслідки за ядерний удар

США не бачать, що Росія готова застосувати ядерну зброю, але риторику Кремля називають небезпечною і попереджають, що ядерний удар призведе до серйозних наслідків.

Джерело: колонка Джо Байдена у The New York Times із заголовком "Що Америка буде і чого не буде робити в Україні"

Пряма мова президента США: "Я знаю, що багато людей у всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні.

Але риторика Росії, яка час від часу бряцкає ядерною шаблею, сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна".

Деталі: Байден підкреслив, що будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті будь-якого масштабу було б "абсолютно неприйнятним для США та для решти світу" і "призвело б до серйозних наслідків".

Передісторія:

Президент США Джозеф Байден також заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать допомагати Україні, нададуть ракетні системи й боєприпаси, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії.