Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: РФ, ймовірно, окупувала більше половини Сєвєродонецька

Середа, 1 червня 2022, 09:41

Британська розвідка констатувала окупацію Росією більшої частини Сєвєродонецька.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка відзначає, що наземні дії Росії залишаються дуже зосередженими, а основна вогнева потужність сконцентрована у невеликому секторі Луганської області.

"Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включаючи чеченських бойовиків" - йдеться в огляді.

В Міноборони Британії зазначають, що за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі по всій Україні.

Зокрема, в огляді згаданий стратегічно важливий міст, який з’єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей, але для досягнення цього потрібно, крім Сєвєродонецька, захопити Краматорськ і трасу Дніпро – Донецьк.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика Британіярозвідка
Головне сьогодні

Махінації з гуманітаркою: заступник голови ОВА заробляв на безкоштовних "швидких" - СБУ

Шольц пообіцяв Україні більше зброї, у тому числі систему ППО

Швейцарія не дозволила Данії поставити Україні броньовані машини Piranha III – ЗМІ

Байден пояснив, на що Америка піде в Україні, анонсував нову зброю

Зведення Генштабу: Росіяни наступають в районі Лимана, закріплюються у центрі Сєвєродонецька

Посол США в ООН: Білий дім чітко дав зрозуміти, що надаватиме Україні лише оборонну зброю

Усі новини...
Велика Британія
Росія зазнала нищівних втрат серед офіцерів середнього та молодшого рангу - розвідка Британії
Британська розвідка: спроба РФ домогтися послаблення санкцій підкреслює їх дієвість
Біля берегів Англії загорілась і затонула суперяхта, є загроза розливу палива
Останні новини
15:28
Діти знайшли у пісочниці міну – рятувальники
15:23
МВС: рівень злочинності в Україні знизився
15:21
У "Дії" можна буде подати заявку на усиновлення дитини
15:11
Чернігівщина готова до повторного нападу РФ: поки ворог лише "тримає в тонусі"
15:05
Котіна призначили президентом Енергоатома
15:04
У поліції розповіли, скільки дітей зникли безвісти під час війни
14:51
Свобода не може залежати від того, хто її знищує – Михайло Ткач
14:47
Туреччина не отримала пропозицій для розблокування вступу Фінляндії і Швеції в НАТО - Ердоган
14:40
Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні – ЛУН
14:39
Кремль вдає, що дасть вибір захопленим територіям України у випадку анексії
Усі новини...