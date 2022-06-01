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Британська розвідка: РФ, ймовірно, окупувала більше половини Сєвєродонецька

Середа, 1 червня 2022, 09:41

Британська розвідка констатувала окупацію Росією більшої частини Сєвєродонецька.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка відзначає, що наземні дії Росії залишаються дуже зосередженими, а основна вогнева потужність сконцентрована у невеликому секторі Луганської області.

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"Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включаючи чеченських бойовиків" - йдеться в огляді.

В Міноборони Британії зазначають, що за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по інфраструктурі по всій Україні.

Зокрема, в огляді згаданий стратегічно важливий міст, який з’єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.

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Нагадаємо, британська розвідка вважає, що політична мета Росії полягає в окупації всієї території Донецької і Луганської областей, але для досягнення цього потрібно, крім Сєвєродонецька, захопити Краматорськ і трасу Дніпро – Донецьк.

Теми: Велика Британіярозвідка
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