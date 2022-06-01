Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ вже знищили 30 700 окупантів, 659 ворожих артилерійських систем та 175 гелікоптерів

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 09:45
Фото з Facebook Генерального штабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 98 днів війни захисники знищили вже 30 700 окупантів, 1 361 ворожий танк, 3 343 бойових броньованих машини та 175 гелікоптерів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 30 700 (+200) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 361 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 343 (+41) од,
  • артилерійських систем – 659 (+10) од,
  • РСЗВ – 207 (+0) од,
  • засобів ППО – 94 (+1) од,
  • літаків – 208 (+0) од,
  • гелікоптерів – 175 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4),
  • крилатих ракет – 120 (+0),
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) од,
  • спеціальної техніки – 49 (+1).

Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Польща та Україна домовились про наступні кроки для спрощення перетину кордону

мапаРосійські війська обладнують інженерні позиції на північному кордоні України

Усі новини...
Росія
Сервіс графічного дизайну Canva повністю йде з Росії
WSJ: В ОПЕК подумують виключити Росію з угоди щодо нафти
Байден попередив Росію про серйозні наслідки за ядерний удар
Останні новини
21:40
Варив трубу, коли над головою свистіли снаряди. Як зварювальник з Чернігова "тримав" газ для містян
21:13
У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги для України на $700 млн
16:07
оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують
20:50
відеоУ ЗСУ записали ролик, присвячений постраждалим від війни українським дітям
20:43
У Київській області посилять контроль за дотриманням комендантської години
20:25
Окуповано 80% Сєвєродонецька, але ЗСУ контратакували й захопили полонених
20:23
По Дніпропетровщині окупанти випустили 3 ракети з РСЗВ "Торнадо"
20:16
Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS
20:12
Німеччина віддає Греції БМП "Marder", про які просила Україна – Bild
20:03
Резніков анонсував "добрі новини" зі США і Польщі
Усі новини...