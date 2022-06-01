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ЗСУ вже знищили 30 700 окупантів, 659 ворожих артилерійських систем та 175 гелікоптерів

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 09:45
ЗСУ вже знищили 30 700 окупантів, 659 ворожих артилерійських систем та 175 гелікоптерів
Фото з Facebook Генерального штабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 98 днів війни захисники знищили вже 30 700 окупантів, 1 361 ворожий танк, 3 343 бойових броньованих машини та 175 гелікоптерів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 30 700 (+200) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 361 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 343 (+41) од,
  • артилерійських систем – 659 (+10) од,
  • РСЗВ – 207 (+0) од,
  • засобів ППО – 94 (+1) од,
  • літаків – 208 (+0) од,
  • гелікоптерів – 175 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4),
  • крилатих ракет – 120 (+0),
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) од,
  • спеціальної техніки – 49 (+1).

Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Теми: Росіявійна
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