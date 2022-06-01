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Ядерна загроза: в РФ повідомили про навчання стратегічних комплексів "Ярс"

Олена РощінаСереда, 1 червня 2022, 10:20
Ядерна загроза: в РФ повідомили про навчання стратегічних комплексів Ярс
Пускова установка комплексу РС-24 Ярс, фото Віталія Кузьміна

Російські ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) беруть участь у навчаннях із залученням автономних пускових установок стратегічних комплексів "Ярс".

Джерело: повідомлення Міністерства оборони РФ, яке цитує "Интерфакс"

Дослівно: "В Іванівській області автономні пускові установки рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Ярс" Тейковського з'єднання РВСП здійснюють інтенсивні маневрені дії на маршрутах бойового патрулювання в рамках навчань",.

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Деталі: Міноборони РФ повідомляє, що на навчання залучено близько 1 тисячі військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць техніки.

"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", – заявили у відомстві.

Довідка: Ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) – рід військ Збройних сил РФ, головний компонент її стратегічних ядерних сил. РВСП призначені для ядерного стримування можливої ​​агресії.

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Основу угруповання РВСП складають сучасні комплекси "Ярс" у шахтному та мобільному варіантах.

"Ярс" здатний вражати цілі на дальності до 11 тисяч кілометрів, він оснащений головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.

Теми: Росіяядерна зброя
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