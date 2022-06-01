Швейцарія не дозволила Данії поставити Україні броньовані машини Piranha III – ЗМІ

Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив швейцарський мовник SRF.

Уряд Данії хоче передати Україні близько 20 одиниць свого флоту бойових машин Piranha III в якості військової допомоги.

Реклама:

Влада Данії офіційно звернулася до Швейцарського державного секретаріату з економічних питань Seco за дозволом – і отримала відмову: Seco відхилила запит кілька днів тому.

Без дозволу Берна допомога Україні неможлива: купуючи машини, Данія зобов’язалася передавати військову техніку третій стороні лише з дозволу Швейцарії.

Вето на експорт броньованих машин нагадує про суперечку щодо боєприпасів з Німеччиною. На початку квітня Seco вже відмовила Німеччині у передачі Україні боєприпасів для установок Gepard. Як і у випадку з боєприпасами, Seco виправдовувала своє "ні" у випадку з датськими машинами Piranha нейтральністю та Законом про військові матеріали. Він забороняє експорт озброєнь до воюючих країн.

ВІДЕО ДНЯ

Проте ще невідомо, чи буде Швейцарія дотримуватися своєї позиції з огляду на тиск з-за кордону. Минулого тижня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек попередив, що хоче отримати "максимальну підтримку" для України.

Перед нападом Росії на Україну Німеччина також виключала експорт зброї до воюючих країн. Він і його партія "Зелені" змінили свою думку: "Ми повинні переоцінити своє власне ставлення до реальності".

Очікується, що Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п’ятниці. У федеральній адміністрації та в парламенті є голоси, які бачать простір для маневру в Законі про військові матеріали: Швейцарія цілком може дозволити європейським державам передавати швейцарське озброєння за певних умов.

Центральні політики, такі як державний радник Пірмін Бішоф, виступають за більш великодушне тлумачення: "Федеральна рада тепер має вжити заходів і виправити свою практику. Лідер парламентської групи Зелених Лібералів Тіана Мозер також хоче змінити курс. Зрештою, мова йде не про прямий експорт зброї, а про зброю, яку Швейцарія вже продала дружнім демократіям: "Цю зброю передадуть країні, яка захищається від агресора".