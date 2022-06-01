Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцарія не дозволила Данії поставити Україні броньовані машини Piranha III – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 10:35

Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив швейцарський мовник SRF.

Уряд Данії хоче передати Україні близько 20 одиниць свого флоту бойових машин Piranha III  в якості військової допомоги.

Влада Данії офіційно звернулася до Швейцарського державного секретаріату з економічних питань Seco за дозволом – і отримала відмову: Seco відхилила запит кілька днів тому.

Без дозволу Берна допомога Україні неможлива: купуючи машини, Данія зобов’язалася передавати військову техніку третій стороні лише з дозволу Швейцарії.

Вето на експорт броньованих машин нагадує про суперечку щодо боєприпасів з Німеччиною. На початку квітня Seco вже відмовила Німеччині у передачі Україні боєприпасів для установок Gepard. Як і у випадку з боєприпасами, Seco виправдовувала своє "ні" у випадку з датськими машинами Piranha нейтральністю та Законом про військові матеріали. Він забороняє експорт озброєнь до воюючих країн.

Проте ще невідомо, чи буде Швейцарія дотримуватися своєї позиції з огляду на тиск з-за кордону. Минулого тижня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек попередив, що хоче отримати "максимальну підтримку" для України.

ВІДЕО ДНЯ

Перед нападом Росії на Україну Німеччина також виключала експорт зброї до воюючих країн. Він і його партія "Зелені" змінили свою думку: "Ми повинні переоцінити своє власне ставлення до реальності".

Очікується, що Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п’ятниці. У федеральній адміністрації та в парламенті є голоси, які бачать простір для маневру в Законі про військові матеріали: Швейцарія цілком може дозволити європейським державам передавати швейцарське озброєння за певних умов.

Центральні політики, такі як державний радник Пірмін Бішоф, виступають за більш великодушне тлумачення: "Федеральна рада тепер має вжити заходів і виправити свою практику. Лідер парламентської групи Зелених Лібералів Тіана Мозер також хоче змінити курс. Зрештою, мова йде не про прямий експорт зброї, а про зброю, яку Швейцарія вже продала дружнім демократіям: "Цю зброю передадуть країні, яка захищається від агресора".

Теми: ШвейцаріяДаніязброя
Головне сьогодні

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Польща та Україна домовились про наступні кроки для спрощення перетину кордону

мапаРосійські війська обладнують інженерні позиції на північному кордоні України

Усі новини...
Швейцарія
Внаслідок пожежі в промисловій будівлі у Швейцарії постраждали сім людей
Швейцарія має намір заарештувати активи Іванющенка на $104 млн
Швейцарський машинобудівний концерн Sulzer вирішив піти з Росії
Останні новини
22:08
Британія попросила дозволу США відправити в Україну дальнобійні РСЗВ - ЗМІ
21:56
Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ
21:51
ІНФОГРАФІКАУ Донецькій області росіяни вбили 7 людей: троє з них у Святогірській лаврі
21:49
Сьомий пакет санкцій буде, але без газового ембарго — Кулеба
21:49
мапа, відеоРосіяни випустили ракети: майже по всій Україні повітряна тривога
21:40
Варив трубу, коли над головою свистіли снаряди. Як зварювальник з Чернігова "тримав" газ для містян
21:13
У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги для України на $700 млн
21:12
Bloomberg: доходи РФ від нафти і газу в 2022 становитимуть 285 мільярдів доларів
16:07
оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують
20:51
РФ не вдалося виконати зобов’язання за боргом, але це ще не означає дефолт
Усі новини...