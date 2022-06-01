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Кім закликав миколаївців потерпіти з поверненням додому

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 11:01
Кім закликав миколаївців потерпіти з поверненням додому
Віталій Кім. Фото з Facebook

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім закликав жителів області і Миколаєва почекати кілька тижнів з поверненням додому, оскільки окупанти посилили обстріли півдня України.

Джерело: відеозвернення Кіма у Telegram  

Пряма мова Кіма: "Бачу, що ми оживаємо, є перспективи, люди радіють, ремонти починають робити. Ми теж закупляємо купу матеріалів будівельних для відновлення зруйнованих будинків.

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Місто (Миколаїв – ред.) оживає, хоч ми всі і кажемо, що ще не треба (повертатись – ред.), 2-3 тижні почекайте, поки ЗСУ там їх (російських окупантів – ред.) підштовхне. Багато людей не чекають, але я приєднуюсь до мера і скажу, що ті, хто має можливість, потерпіть, бо зараз активна фаза захисту".

Деталі: Він додав, що, попри те, що окупанти посилили обстріли області і  Миколаєва, і є жертви, він буде намагатися регулярно виходити в ефір, бо "люди просять підтримувати їх оптимізмом".

Водночас Кім наголосив, що росіяни наразі панікують – вони бояться контрнаступу ЗСУ, тому підривають мости, відступаючи, і швидко вивозять награбоване.

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Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
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