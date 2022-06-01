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В МЗС РФ побачили нові ризики прямого зіткнення США та Росії

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 11:28

В МЗС Росії заявили, що будь-які постачання зброї Сполучених Штатів Україні збільшують ризики прямого зіткнення РФ і США.

Про це російському агентству РИА "Новости" заявив заступник міністра закордонних справ Сергєй Рябков, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рябкова, постачання США зброї Києву, "хоч би як Вашингтон їх аргументував", збільшують ризик прямого зіткнення США та РФ.

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Рябков додав, що Росія досягне цілей своєї "спецоперації" в Україні у будь-якому випадку.

Президент США Джо Байден напередодні анонсував, що Сполучені Штати нададуть Україні більш досконалі ракетні системи та боєприпаси.

Очікується, що про новий пакет військової допомоги США Україні на 700 млн доларів буде офіційно оголошено в середу.

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Високопосадовці адміністрації Байдена підтвердили що США відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS.

За словами чиновників, HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів.

Детально про нову зброю, реальність ядерного удару та інше читайте у статті за підписом Джо Байдена: Що США будуть і чого не будуть робити в Україні. Пояснення президента Байдена

Теми: РосіяСША
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