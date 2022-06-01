У Маріуполі окупанти готуються зносити більшість будівель – радник мера

Окупаційна влада Донецької області приступила до оцінювання рівня пошкоджень будівель у Маріуполі нібито з метою відновлення споруд.

Дежерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Деталі: Порядок обстеження будівель та споруд, які постраждали внаслідок бойових дій, підписав ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін.

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Петро Андрющенко заявляє, що "окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх же обстрілів".

За його словами, два дні мобільні бригади з МНС Росії та військових обходять у Маріуполі квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення.

Людей літнього віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитку на пр. Будівельників, а в їхні квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів, пише радник мера Маріуполя.

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Якщо немає згоди на переселення, дають два тижні на пошук житла.

За словами Андрющенка, власників будівель, які планують знести незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На питання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади.

Пряма мова: "Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії: примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей працездатного віку".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що щонайменше 90% житла постраждало від бомбардувань та обстрілів у Маріуполі, вцілілих будинків у місті не було завдого до остаточної окупації росіянами.