Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі окупанти готуються зносити більшість будівель – радник мера

Олена РощінаСереда, 1 червня 2022, 11:35
Маріуполь, 4 квітня 2022 року, фото AFP via Getty Images

Окупаційна влада Донецької області приступила до оцінювання рівня пошкоджень будівель у Маріуполі нібито з метою відновлення споруд.

Дежерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Деталі: Порядок обстеження будівель та споруд, які постраждали внаслідок бойових дій, підписав ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін. 

Петро Андрющенко заявляє, що "окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їхніх же обстрілів". 

За його словами, два дні мобільні бригади з МНС Росії та військових обходять у Маріуполі квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. 

Людей літнього віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитку на пр. Будівельників, а в їхні квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів, пише радник мера Маріуполя. 

Якщо немає згоди на переселення, дають два тижні на пошук житла.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Андрющенка, власників будівель, які планують знести незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На питання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади.

Пряма мова: "Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії: примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей працездатного віку". 

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що щонайменше 90% житла постраждало від бомбардувань та обстрілів у Маріуполі, вцілілих будинків у місті не було завдого до остаточної окупації росіянами.

Теми: Маріупольокупація
Головне сьогодні

Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Польща та Україна домовились про наступні кроки для спрощення перетину кордону

Усі новини...
Маріуполь
Маріупольці досі не мають доступу до їжі й води, потрібні "зелені коридори" – мер
"Унікальна операція": розвідники показали, як доставляли зброю на Азовсталь
Депортують дітей, які втратили батьків: в Маріуполі окупанти взялися за сиріт
Останні новини
22:56
На Львівщині прозвучали вибухи
22:53
фотоМер показав наслідки обстрілу Миколаєва
22:46
ФОТОСумщина: окупанти скидали з безпілотників саморобні вибухові пристрої в Краснопіллі
22:31
Росія не змогла заплатити по боргах, ціни на квартири зростають: підсумки дня
22:27
На Донбасі ЗСУ відбили 13 атак ворога і знищили два десятки одиниць російської техніки
22:23
Обсяги експорту електроенергії до Польщі потенційно можуть зрости до 1 ГВт
22:08
Британія попросила дозволу США відправити в Україну дальнобійні РСЗВ - ЗМІ
21:56
Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ
21:51
ІНФОГРАФІКАУ Донецькій області росіяни вбили 7 людей: троє з них у Святогірській лаврі
21:49
Сьомий пакет санкцій буде, але без газового ембарго — Кулеба
Усі новини...