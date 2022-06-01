Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц пообіцяв Україні більше зброї, у тому числі систему ППО

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 11:40

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони. 

Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Під час дебатів лідер головної опозиційної партії Фрідріх Мерц розкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні.

"Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями", - сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів.

"Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині", - продовжив канцлер.

 "Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації", - зазначив Олаф Шольц.

Крім того, Німеччина поставить Україні сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію. 

ВІДЕО ДНЯ

Шольц зазначив, що Німеччина також постачатиме реактивні системи залпового вогню у тісній співпраці зі США - але тільки з дальністю, яка не дотягує Росії.

Раніше видання Bild повідомило, що Федеральна рада безпеки Німеччини розглядає питання ймовірної передачі Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

За інформацією видання, якщо система ППО буде передана, то вона може запрацювати в Україні з листопада.

Для користування системою необхідне навчання українських військових у Німеччині.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів.

За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Теми: Німеччиназброя
Головне сьогодні

Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Польща та Україна домовились про наступні кроки для спрощення перетину кордону

Усі новини...
В МЗС РФ побачили нові ризики прямого зіткнення США та Росії
Ядерна загроза: в РФ повідомили про навчання стратегічних комплексів "Ярс"
Шольц розповів про тисячі мін, гранат і мільйони патронів, поставлених Україні
"Попадейшн – красота!": львівська бригада показала знищення ворожої БРДМ-2
Останні новини
22:56
На Львівщині прозвучали вибухи
22:53
фотоМер показав наслідки обстрілу Миколаєва
22:46
ФОТОСумщина: окупанти скидали з безпілотників саморобні вибухові пристрої в Краснопіллі
22:31
Росія не змогла заплатити по боргах, ціни на квартири зростають: підсумки дня
22:27
На Донбасі ЗСУ відбили 13 атак ворога і знищили два десятки одиниць російської техніки
22:23
Обсяги експорту електроенергії до Польщі потенційно можуть зрости до 1 ГВт
22:08
Британія попросила дозволу США відправити в Україну дальнобійні РСЗВ - ЗМІ
21:56
Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ
21:51
ІНФОГРАФІКАУ Донецькій області росіяни вбили 7 людей: троє з них у Святогірській лаврі
21:49
Сьомий пакет санкцій буде, але без газового ембарго — Кулеба
Усі новини...