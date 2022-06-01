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Подоляк про важке озброєння від НАТО: менше хайпу, більше роботи

Валентина РоманенкоСереда, 1 червня 2022, 12:23
Подоляк про важке озброєння від НАТО: менше хайпу, більше роботи
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що Україна отримує озброєння від міжнародних партнерів згідно з домовленостями, хоча й не так швидко, як хотілося. Також він закликає знизити градус хайпу навколо цієї теми.

Джерело: Подоляк в ефірі національного телемарафону 1 червня

Деталі: Журналісти попросили прояснити ситуацію, коли в інформпросторі мало не щодень з'являється суперечливі новини: дає чи не дає Захід Україні важке озброєння.

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Пряма мова: "По-перше, все, що нам потрібно, ми отримуємо, в будь-якому випадку. Може, не так швидко, як хотілося... і це погано, бо треба якомога швидше. Але ми отримуємо, тому що є консенсус антиросійський і проукраїнський, в тому числі у військових елітах Заходу.

Друге. Не забуваймо, що люди люблять хайпувати. Тобто десь щось почитали і вже хочуть ньюзмейкерами з тієї чи іншої теми. Я  взагалі вважаю, що все що стосується поставок для нас зброї, має бути закритим в інформаційному сенсі. Буде зброя – вона буде на фронті, використовуватиметься, після цього будуть репортажі, як ми це робили.

Все інше, до моменту, як вона прийде на фронт, - це все просто інформаційні активності. Не завжди спекуляції, просто люди хочуть мати надію.

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І третя складова – російські інформаційні кампанії, які хочуть дискредитувати і НАТО, як постачальників зброї, мають створити хаос, в тому числі інформаційний. Мають частково повпливати на військові еліти західних країн, щоб у них було менше бажання нам щось давати…

Тому давайте просто працювати".

Теми: війназброяНАТО
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