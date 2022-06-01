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Прем'єрка Естонії: лідери ЄС у кулуарах сперечалися, чи варто дзвонити Путіну

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 12:54

За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, на засіданні Європейської ради 30-31 травня лідери ЄС обговорювали доцільність телефонних розмов із президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну", – сказала Каллас в етері естонського телебачення у вівторок увечері, говорячи про нещодавні переговори Путіна і лідерів Франції та Німеччини - Еммануеля Макрона та Олафа Шольца.

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На думку прем’єрки Естонії, очевидним є той факт, що попри хороші наміри ініціаторів переговорів з президентом РФ "можна побачити, що Путін не хоче вживати ніяких заходів".

"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують (президенту України Володимиру) Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", – зазначила Каллас.

Раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що не бачить сенсу розмов з Путіним, якщо Захід справді хоче донести до президента РФ, що він ізольований. 

ВІДЕО ДНЯ

28 травня канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон за своєю ініціативою провели у суботу спільну розмову з Путіним, яка тривала 80 хвилин. У ній вони вимагали негайно запровадити перемир'я та вивести російські війська з України.

Після цього голова комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон різко розкритикував цю розмову, бо, на його думку, постійна легітимізація того, хто розв'язав війну і відповідає за злочини, є загрозою для всього союзного простору.

Теми: ЕстоніяЄСПутін
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