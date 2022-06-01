Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єрка Естонії: лідери ЄС у кулуарах сперечалися, чи варто дзвонити Путіну

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 12:54

За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, на засіданні Європейської ради 30-31 травня лідери ЄС обговорювали доцільність телефонних розмов із президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"У нас була дуже напружена дискусія про дзвінки Путіну", – сказала Каллас в етері естонського телебачення у вівторок увечері, говорячи про нещодавні переговори Путіна і лідерів Франції та Німеччини - Еммануеля Макрона та Олафа Шольца.

На думку прем’єрки Естонії, очевидним є той факт, що попри хороші наміри ініціаторів переговорів з президентом РФ "можна побачити, що Путін не хоче вживати ніяких заходів".

"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують (президенту України Володимиру) Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", – зазначила Каллас.

Раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що не бачить сенсу розмов з Путіним, якщо Захід справді хоче донести до президента РФ, що він ізольований. 

28 травня канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон за своєю ініціативою провели у суботу спільну розмову з Путіним, яка тривала 80 хвилин. У ній вони вимагали негайно запровадити перемир'я та вивести російські війська з України.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього голова комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон різко розкритикував цю розмову, бо, на його думку, постійна легітимізація того, хто розв'язав війну і відповідає за злочини, є загрозою для всього союзного простору.

Теми: ЕстоніяЄСПутін
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: В росіян дефіцит дронів, вже задіюють безпілотники МНС

Британія підтвердила, що надасть Україні далекобійні ракетні системи M270

Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію

Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Усі новини...
Естонія
В Естонії заарештували росіянина, який спробував вивезти до РФ дрони для російської армії
В Естонії кажуть, що Шольц і Макрон прокладають дорогу до нового насильства РФ
Естонська Nortal придбала IT-компанію Skelia, більшість фахівців якої працюють в Україні і Польщі
Останні новини
08:52
Литва і Туреччина підписали угоду про купівлю безпілотників "Байрактар"
08:27
Після місяців мовчання Меркель висловила солідарність з Україною – ЗМІ
08:24
Захисники знищили 2 російські десантні катери – ОК "Південь"
08:09
Луганщина: росіяни вели безуспішний штурм у напрямку Бобрового й Устинівки – Гайдай
08:03
фотоУ львівському "Охматдиті" діти перед операцією будуть засинати в обіймах батьків
07:59
Дніпропетровщина: Росіяни вдарили з артилерії по двох громадах, без жертв
07:45
ООН погодилася змінити міжнародне написання назви Туреччини
07:37
Мелітополь: із російською сім-картою зателефонувати на українські номери неможливо
07:00
Зведення Генштабу: В росіян дефіцит дронів, вже задіюють безпілотники МНС
06:10
ЗМІ: Були вибухи в Одесі та Миколаєві
Усі новини...