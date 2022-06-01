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Шольц розповів про тисячі мін, гранат і мільйони патронів, поставлених Україні

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 13:10

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення опозиції у тому, що Німеччина надто нерішуче поставляє важке озброєння України.

Виступаючи на дебатах у Бундестазі, він натомість перерахував поставки, які Німеччина вже здійснила, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Die Welt.

За словами Шольца, Німеччина доставила протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 мільйонів патронів, сотню тисяч ручних гранат та 5000 протитанкових мін. 

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Крім того, серед поставок - велика кількість вибухових матеріалів, кулемети та десятки вантажівок з матеріалами для боротьби з безпілотниками.

За словами Шольца, Німеччина доставляє зброю у співпраці з іншими державами-членами. Зокрема, разом з Данією Україні, зазначив канцлер, було поставлено 54 одиниці модернізованої бронетехніки. 

Шольц зазначив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, "з усіма можливостями, які ми запустили".

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Він сказав, що Німеччина здійснює поставки озброєння безперервно з початку війни. "Це було сміливим новим рішенням цього уряду - порушити давню державну практику не доставляти зброю в кризові райони", - сказав він.

Шольц також зазначив, що обмін танків з Чехією призвів до того, що Прага вирішила відправити в Україну 20 танків Т-72.

У своєму виступі Олаф Шольц також пообіцяв надати Україні сучасну систему протиповітряної оборони та радар. 

Очікується, що в липні Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.

Теми: ШольцзброяНімеччина
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