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"Попадейшн – красота!": львівська бригада показала знищення ворожої БРДМ-2

Валентина РоманенкоСереда, 1 червня 2022, 14:22
Попадейшн – красота!: львівська бригада показала знищення ворожої БРДМ-2

Бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила показали відео знищення російської БРДМ-2 в Луганській області.

Джерело: Facebook-сторінка бригади

Дослівно: Тут зафіксовано момент знищення рашистської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини) військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині".

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Деталі: Дата події не розкривається. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.

Теми: війнаЛуганська область
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