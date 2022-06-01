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"Попадейшн – красота!": львівська бригада показала знищення ворожої БРДМ-2

Валентина РоманенкоСереда, 1 червня 2022, 14:22

Бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила показали відео знищення російської БРДМ-2 в Луганській області.

Джерело: Facebook-сторінка бригади

Дослівно: Тут зафіксовано момент знищення рашистської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини) військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині".

Деталі: Дата події не розкривається. Зазвичай військові публікують відео через певний час після бойових дій, коли це не становить небезпеки для українських Сил оборони.

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Теми: війнаЛуганська область
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