МВС відкрило гарячу лінію для пошуку зниклих військових
Середа, 1 червня 2022, 14:35
1 червня розпочинає роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.
Джерело: МВС
Деталі: Для прийому дзвінків одночасно буде працювати 10 телефонних ліній.
Українці зможуть залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.
Номер багатоканального телефону: 380894201866.
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