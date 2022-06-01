МВС відкрило гарячу лінію для пошуку зниклих військових

1 червня розпочинає роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.

Джерело: МВС

Деталі: Для прийому дзвінків одночасно буде працювати 10 телефонних ліній.

Українці зможуть залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.

Номер багатоканального телефону: 380894201866.