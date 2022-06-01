Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МВС відкрило гарячу лінію для пошуку зниклих військових

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 14:35
МВС відкрило гарячу лінію для пошуку зниклих військових
Фото pixabay.com

1 червня розпочинає роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.

Джерело: МВС

Деталі: Для прийому дзвінків одночасно буде працювати 10 телефонних ліній.

Реклама:

Українці зможуть залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб. 

Номер багатоканального телефону: 380894201866.

Теми: МВСУкраїнавійнаполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
МВС
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
З Куп’янського району евакуювали понад пів тисячі людей
Під Києвом через детонацію під час експертизи загинули 4 людини
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: