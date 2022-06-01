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МВС відкрило гарячу лінію для пошуку зниклих військових

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 14:35
Фото pixabay.com

1 червня розпочинає роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.

Джерело: МВС

Деталі: Для прийому дзвінків одночасно буде працювати 10 телефонних ліній.

Українці зможуть залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб. 

Номер багатоканального телефону: 380894201866.

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Теми: МВСУкраїнавійнаполонені
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