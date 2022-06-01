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Чернігівщина готова до повторного нападу РФ: поки ворог лише "тримає в тонусі"

Валентина РоманенкоСереда, 1 червня 2022, 15:11
ілюстративне фото з ТГ Чауса

Чернігівська область готова до повторного наступу військ Росії, хоча наразі ознак формування ворогом ударної групи для другої спроби наступу не фіксують.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус та речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова Чауса: "Що стосується оборони.. Область готова до оборони, якщо розпочнеться друга серія активних військових дій на Чернігівщині. Кордони наші готові. Готові краще, ніж було 24 лютого. Ми готові до того, що ворог може повторити спробу проходу через Чернігівську область".

Деталі: Чаус зауважив, що скупчення російських військ спостерігається вздовж усієї ділянки кордону (з Росією і Білоруссю), але на сьогодні воно не критичне.

За його словами, ворог постійно продовжує обстріли прикордоння Чернігівщини і постійно пересувається річковим транспортом по річці Дніпро (територія білоруського кордону), тобто так тримає українські сили "в тонусі".

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив таку логіку росіян.

Пряма мова Демченка: "Своїми діями ворог намагається показати свою присутність, щоб Україна тримала необхідну кількість сил оборони і не могла відправити їх у більша гарячі точки, де ведуться бойові дії.

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В той же час ми не фіксуємо, щоб Росія зі свого боку формувала ударну групу, яка намагалася би повторно зайти на територію України, але розвідувальні заходи нам показують, що на окремих напрямках вони укріплюють свої позиції на території РФ".

Теми: Чернігівська областьвійна
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