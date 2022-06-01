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МВС: рівень злочинності в Україні знизився

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 15:23
МВС: рівень злочинності в Україні знизився
Євген Єнін. Фото з wikipedia.org

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії знизився рівень злочинності, водночас відсоток розкриття злочинів зріс.

Джерело: Єнін в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Єніна: "Ми продовжуємо фіксувати зниження рівня злочинності. Зокрема, у декілька разів зменшилась кількість ДТП – там, де мали місце травми чи загибель людей. У нас також значною мірою зменшилась кількість тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Є зниження крадіжок і пограбувань".

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Деталі: Він уточнив, що спочатку воєнного стану правоохоронці зафіксували близько 10 тисяч крадіжок, з яких розкрито майже 4 тисячі.

Що стосується пограбувань, які стались під час воєнного стану, розкрито практично всі – цифри коливаються на межі 90%. Такі ж, за словами Єніна, показники по всіх інших видах злочинів. 

Він додав, що на зниження рівня злочинності вплинуло рішення Верховної Ради щодо посилення відповідальності за майнові злочини в умовах воєнного стан – тепер за такі злочини можна отримати від 10 до 15 років ув’язнення, а також наявність блокпостів і запровадження комендантської години.   

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Пряма мова Єніна: "Але ми не маємо жодних ілюзій, що упродовж певного періоду часу у зв’язку з погіршенням соціально-економічної ситуації в нашій державі ми зіткнемося зі зростанням злочинності, в тому числі і насильницького характеру".

Теми: МВСполіціяДТПвійна
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