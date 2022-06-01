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Діти знайшли у пісочниці міну – рятувальники

Олена РощінаСереда, 1 червня 2022, 15:28
Міна, знайдена в пісочниці, фото ДСНС

Під час ігор у пісочниці діти знайшли осколкову протипіхотну міну, рятувальники закликають батьків пояснювати дітям алгоритм дій у таких ситуаціях. 

Джерело: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Дослівно: "Під час ігор у пісочниці діти знайшли ПОМ-2 (осколкову протипіхотну міну кругового ураження). Піротехніки МРЦ ШР ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення".

Деталі: У Мобільному рятувальному центрі "Українській правді" відмовилися уточнити, де й коли було знайдено міну.

Проте рятувальники показали відео зі знешкодженням міни, з якого видно, що йдеться по приватний сектор.  

Рятувальники звернулися до батьків: "Природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Вони можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому чи ударами випробовувати їх на міцність. Важливо пояснити дітям як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету".

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ВІд УП: Якщо ви виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний:

  • У жодному разі не торкатися знахідок власноруч і не доз­воляйте це робити іншим.
  • Не переміщуйте вибухонебезпечні предмети, не намагайтеся розібрати їх, занести у приміщення, закопати у землю, кинути у водойму тощо.
  • Відійдіть від підозрілого предмета якомога далі.
  • Якось позначте місце знахідки.
  • Негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС (за номером 101) або поліції (102).
  • Дочекайтеся приїзду фахівців із знешкодження вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.

Теми: війнарозмінуваннядіти
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