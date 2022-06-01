Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Столичні правоохоронці підозрюють власників відомої мережі ресторанів у легалізації та виведенні коштів до Росії, проте самі підприємці заперечують свою дотичність.

Джерело: Київська міська прокуратура, Національна поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах, представники Tarantino Family в коментарі УП

Дослівно прокуратура: "У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору (за даними джерела УП - Максим Горецький -ред.)".

Деталі: Правоохоронці не називають мережу ресторанів, але за даними джерела УП, йдеться про Tarantino family (входять зокрема ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична, тощо).

Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві.

Вони вилучили документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

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Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та рахунки компаній, зазначає поліція.

Оновлено: Згодом власники Tarantino Family заперечили свою причетність до злочинів.

Деталі: Tarantino Family повідомила, що проти неї 20 травня було порушено кримінальне провадження, яке наразі розслідується. Підозру правоохоронців у компанії називають надуманою.

У пресрелізі компанії вказано, що "30 березня (очевидно травня -ред.) в київському офісі компанії Подільська окружна прокуратура м. Києва спільно з ДСР Нацполіції України провела обшуки. Проте жодних підтверджень звинуваченням на адресу Tarantino Family правоохоронці не виявили".

Окрім того, Tarantino Family стверджує, що обшуки були проведені з порушенням чинного законодавства України.

Мовляв, правоохоронці прийшли з ухвалою не суду – а слідчого, що суперечить законодавству.

"Не дочекавшись адвокатів як законних представників, розпочали обшук. Вилучили всю комп'ютерну техніку, особисті гроші людей, які на той момент перебували у приміщенні, та поточну документацію щодо наших ресторанів. Щоправда, забрали взагалі не ті документи, які були зазначені в ухвалі", йдеться в заяві.

Компанія наголошує, що з початку вторгнення Росії до України ресторани Tarantino Family "самотужки годували військових ЗСУ, тероборони, волонтерів та звичайних громадян, які опинились у скрутному становищі".

Дослівно Tarantino Family: "Компанія Tarantino Family повідомляє, що всі звинувачення в нібито "зв'язках з РФ" та відмиванні коштів на території Росії – хибні та безпідставні. А тому й "викрити" Tarantino Family на цьому неможливо...

Роки 2-3 тому наші конкуренти робили "вкиди" зі схожою риторикою - про те, що ми нібито ведемо бізнес у РФ. Тоді до нас теж приходили правоохоронці, але обшуку не було, жодної кримінальної справи не було, і жодних фактів на підтвердження цих звинувачень також не виявлено".