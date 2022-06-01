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Дворніков кудись зник: у США сумніваються, що генерал все ще керує військами РФ в Україні – NYT

Альона Мазуренко Середа, 1 червня 2022, 16:09
Дворніков кудись зник: у США сумніваються, що генерал все ще керує військами РФ в Україні – NYT
Дворніков, ФОТО: МІНОБОРОНИ РФ

Американські джерела сумніваються, що генерал Олександр Дворніков, якого президент РФ призначив керувати військами РФ в Україні, все ще відповідає за військові дії, адже його не бачили вже кілька тижнів. 

Джерело: New York Times

Дослівно: "Російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини східної України, які змусили їх відмовитися від бажання захопити всю країну, кажуть високопосадовці США.

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У той час як російські війська захоплюють територію, представник Пентагону заявив, що їхній "повільний і поступальний" темп стомив їх і що загальна бойова міць збройних сил РФ зменшилася приблизно на 20%".

Деталі: Президент Росії Володимир Путін призначив нового командувача військ в Україні, генерала Олександра Дворнікова, у квітні, що багато хто розцінив як визнання того, що початковий військовий план РФ провалився.

За словами американських офіційних осіб, Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи РФ координувати свої атаки, але останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників США розмірковувати про те, чи він відповідає за військові дії.

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Російські пілоти також продовжують демонструвати ту ж поведінку: вони уникають ризику, як і в перші тижні війни. За словами офіційних осіб США, Росія так і не встановила жодної переваги у повітрі.

РФ вдається досягти певного прогресу на сході України, але деякі райони, які вдалося захопити окупантам, відбивають українські війська.

За словами офіційних осіб США, перекриття російських ліній постачання на схід від Харкова поставить російські війська в такий самий стан, в якому вони перебували після наступу на Київ.

У перші тижні війни Росія вела свою військову кампанію з Москви, і на місцях не було центрального військового командира, який міг би командувати.

На початку квітня, після того, як проблеми з логістикою та моральним духом Росії стали очевидними, Путін доручив генералу Дворникову керувати впорядкованими військовими діями.

В Україні Дворніков налагодив упорядкований процес. Російські пілоти почали координувати свої дії з наземними військами та російські підрозділи обговорювали один з одним спільні цілі.

Але вторгнення "проходить на сході не інакше, ніж на заході, тому що вони не змогли змінити характер російської армії", - сказав Фредерік Каган, старший науковий співробітник і директор проекту "Критичні загрози" в Американському інституті підприємництва.

Пряма мова: "У російській армії є деякі глибокі недоліки, які вони не змогли б виправити за останні кілька тижнів, навіть якби спробували. Недоліки глибокі та фундаментальні".

За словами представників Пентагону, на чолі цього списку стоїть відсутність у російській армії унтер-офіцерів, здатних самостійно мислити.

Російські збройні сили дотримуються доктринального методу в радянському стилі, згідно з яким низові війська не уповноважені вказувати на недоліки в стратегії, які мають бути очевидними, або вносити корективи.

За словами американських військових, українці після семи років навчання разом із військовослужбовцями зі США та інших країн НАТО наслідують більш західний метод і продемонстрували особливу гнучкість в адаптації до обставин.

Відновивши штурм Донбасу, РФ обстріляла міста та села артилерійським вогнем. Але війська РФ не пішли за цим якимось стійким танковим вторгненням, яке необхідно, якщо вони хочуть утримувати територію.

Це означає, що РФ може зіткнутися із труднощами, намагаючись утримати досягнуте, як це було у Харкові.

Теми: РосіявійнаПутінСША
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