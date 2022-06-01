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У Німеччині застерегли, що на постачання ППО в Україну підуть місяці

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 16:55

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM триватиме місяці.

Про це вона сказала під час виступу в Бундестазі в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Відповідаючи на питання про передання Україні систем ППО IRIS-T SLM, підтверджених раніше канцлером Олафом Шольцом, Бербок зазначила: "Так, на це підуть місяці".

Вона пояснила затримку тим, що озброєння буде постачатися компанією-виробником Diehl безпосередньо до України, а не зі складів Бундесверу.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Глава МЗС Німеччини також наголосила, що Берлін повинен готуватись до довгострокової підтримки України, оскільки, за її словами, президент Росії Владімір Путін змінив стратегію і тепер замість "швидкої перемоги" робить ставку на депопуляцію Донбасу та знищення там цивілізації.

Раніше у середу канцлер Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM і сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

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Він відкинув звинувачення опозиції у тому, що Німеччина надто нерішуче поставляє важке озброєння Україні. 

За словами Шольца, Німеччина вже доставила Україні протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 мільйонів патронів, сотню тисяч ручних гранат та 5000 протитанкових мін. 

Очікується також, що в липні Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.

Теми: війнаНімеччиназброяУкраїна
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