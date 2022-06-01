До зими війна буде розвиватися парадоксально, бо не буде відчуття перемоги – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна триватиме щонайменше до зими цього року, бо жодна зі сторін не може відступити.

Джерело: інтерв’ю Подоляка для агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Подоляка: "До осені – зими цього року все розвиватиметься дуже парадоксально. Чому? Тому що зупинитись ніхто не зможе. Ні одна, ні друга сторона не отримає в нинішньому вигляді відчуття перемоги. Україна точно не може зупинитись. Це об'єктивні обставини.

Військово-політичне керівництво не має сумніву, що війна має йти за сценарієм України. Щойно ми ухвалимо інше рішення, на Банкову прийдуть тисячі людей, які втратили своїх близьких, рідних, дітей, дружин, чоловіків, і запитають: а навіщо були всі ці смерті? Якби Росія воювала справді за правилами, то будь-якої миті можна було б сказати: добре, ми зрозуміли – це інфраструктурна війна, військові об'єкти знищуються тощо.

Але тут питання стоятиме не так. Нас завжди потім запитуватимуть: а навіщо ці люди, ось ці дітки п’яти років сиділи три місяці в підвалі та їли, по суті, те, що знаходили. Навіщо цих людей понівечили та вбили окупанти? І ми не відповімо на нього, якщо сьогодні відкладемо війну на два роки. Тому немає жодного дуалізму у прийнятті рішення – чи треба нам боротися далі.

Тому війна не може зупинитися лінією розмежування. Ні Херсонська, ні Запорізька, ні Донецька, ні Луганська області категорично не хочуть у цьому "рускому мірі" жити".

Деталі: За словами Подоляка, військове керівництво повністю поділяє плани політичної верхівки України щодо того, що заморожування війни неприпустиме, і українське військо повинне повернути загарбані території.

ВІДЕО ДНЯ

Він додає, що близькі полеглих героїв будуть надзвичайно незадоволені й готові чинити опір українській владі, якщо припустити, начебто українські лідери погодились би на якісь мирні домовленості не на користь України, себто з втратою територій.

Подоляк розповів, що українська влада готова йти на будь-які обмінні процедури, аби повернути українських військових із російського полону. За його словами, Україна погоджується обмінювати російських солдатів у будь-якому обсязі, бо вони їй не потрібні.

Пряма мова Подоляка: "Ми будемо готові обмінювати будь-який обсяг російських солдатів на наших. Росіяни нам не потрібні. Гадаю, що й Росії вони не потрібні. У Росії є визначені категорії солдатів, яких вони завжди захочуть забрати. Насамперед строковиків.

Наразі ми дуже зацікавлені в тому, щоб отримувати інформацію щодо наших полонених у Росії: як вони там, чи мають вони доступ до медичних послуг, до належного харчування, наскільки ефективне їх утримання, наскільки воно дає змогу їм задовольняти звичайні потреби".

Деталі: Він пояснив, що наразі переговори призупинені в усіх підгрупах, окрім гуманітарної, в якій обговорюють питання обміну військовополоненими. Зокрема, українська сторона постійно передає запити про організацію евакуації українських громадян із захоплених територій та стан здоров’я українських військових у російському полоні.

Але водночас, за його словами, у будь-якому разі війна завершиться певними перемовинами і юридичною фіксацією результатів на полі бою, однак Україна налаштована звільняти свої землі від російських загарбників, а потім вести перемовини.

Що було раніше: Президент США Джо Байден оприлюднив авторську колонку у виданні New York Times, в якій запевнив, що американська влада прагне бачити вільну й незалежну Україну, а тому будуть надавати належні обсяги озброєння для протидії подальшої агресії.