Новий посол США записала з Майдану привітальне звернення до українців

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк, яка днями прибула до Києва, записала привітальне звернення до українців, у якому засвідчує підтримку США та готовність допомагати Україні протистояти російській агресії стільки, скільки це буде необхідно.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол зазначає, що, як і тисячі людей по всьому світу, захоплюється мужністю, рішучістю і креативністю українців у ці важкі часи.

At this critical time, my @USEmbassyKyiv team and I are working around the clock to ensure U.S. support makes a difference on the frontlines and in the lives of all Ukrainians. pic.twitter.com/d6frboy96s