Новий посол США записала з Майдану привітальне звернення до українців

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк, яка днями прибула до Києва, записала привітальне звернення до українців, у якому засвідчує підтримку США та готовність допомагати Україні протистояти російській агресії стільки, скільки це буде необхідно.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол зазначає, що, як і тисячі людей по всьому світу, захоплюється мужністю, рішучістю і креативністю українців у ці важкі часи.

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At this critical time, my @USEmbassyKyiv team and I are working around the clock to ensure U.S. support makes a difference on the frontlines and in the lives of all Ukrainians. pic.twitter.com/d6frboy96s — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 1, 2022

"США - на боці українського народу у захисті суверенної, незалежної демократичної України. Ми допоможемо Україні захиститися від неспровокованої, невиправданої і жорстокої війни РФ. Ми продовжимо співпрацювати з союзниками і партнерами, щоб допомогти вам захищати свою країну, свої домівки, свою свободу і демократію. І ми будемо робити це стільки, скільки необхідно… Я знаю, що оборона України - це також оборона Європи, і для США це дуже важливо", - заявила Бріджит Брінк.

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Вона зазначила також, що США працюватимуть над притягненням до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших звірствах.

Бріджит Брінк додала, що подбає про те, аби допомога, яку Штати надають на підтримку України, потрапляла до тих, хто її потребує.

"Я пишаюся тим, що президент Байден призначив мене як представника США у ці складні часи. І я знаю, що Україна переможе - завдяки вашій мужності, згуртованості, рішучості та підтримці ваших друзів і партнерів. І коли це станеться, ми й надалі будемо підтримувати вас і ваше право визначати власне майбутнє і прокладати свій шлях", - підсумовує Бріджит Брінк.

Нагадаємо, про прибуття Бріджит Брінк до Києва стало відомо 30 травня. Наступного дня посол відвідала місце боїв в аеропорту Гостомеля.

Перед тим, як Сенат США 19 травня Сенат США одноголосно затвердив її на посаду посла Сполучених Штатів в Україні, Штати не мали посла в Україні вже три роки. Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

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