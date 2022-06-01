Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща та Україна домовились про наступні кроки для спрощення перетину кордону

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 18:03

Польща та Україна домовилися про наступні кроки для спрощення перетину кордону між країнами, у тому числі - щодо контролю у спільних пунктах пропуску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві за підсумками міжурядових консультацій від 1 червня. 

Серед низки пунктів зазначається, що Україна та Польща домовилися активізувати співпрацю для підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на кордоні.

"Для цього була створена українсько-польська робоча група, а в червні розпочнеться пілотна програма, спрямована на різке збільшення спільних контрольно-пропускних постів на прикордонному переході Корчова-Краковець", - зазначають у тексті.

Сторони домовилися про кроки, які необхідно вжити для якнайшвидшого підписання угоди між Україною та Польщею про посилене співробітництво контролюючих органів на кордоні, у тому числі щодо контролю в спільних пунктах пропуску.

Також зазначається, що українська сторона погодилася не вводити жодних обмежувальних заходів щодо імпорту з Польщі та зобов’язалася співпрацювати з польською стороною щодо зняття існуючих обмежень на імпорт товарів з Польщі в Україну, у тому числі сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, ця зустріч 1 червня - перші міжурядові консультації України та Польщі в розширеному форматі.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, нині з візитом в Україні перебуває прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Серед іншого, він відкрив у Бородянці та Бучі контейнерні містечка, передані Польщею.

Читайте також: Наближення до Шенгену: що дасть Україні спільний з Польщею контроль за кордоном.

Теми: ПольщаУкраїнакордон
Головне сьогодні

Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію

Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Усі новини...
Польща
У МЗС Польщі назвали позбавленими сенсу розмови Макрона і Шольца з Путіним
Дитячий омбудсмен Польщі запускає гарячу лінію для українців
У Радбезі Путіна переконують, що Польща "переходить до захоплення" України
Останні новини
04:50
У США сталася ще одна стрілянина — в лікарні
04:10
ISW: Росіяни намагаються дійти до Лисичанська, уникнувши бою на Сіверському Донці
03:29
ОК "Південь": В Чорному морі вже три російські кораблі загрожують ракетними ударами
02:51
Британський міністр: Британія надасть Україні далекобійні ракетні системи M270
02:10
У НАТО не передбачають помсти від Росії за надання Україні HIMARS
01:30
Байден обговорить з генсеком НАТО, як посилити союзників по Альянсу
01:00
США планують продати Україні бойові безпілотники великого радіусу дії – Reuters
00:30
Удар по Львівщині: Зросла кількість постраждалих
23:39
Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію
23:36
Виконавча директорка Facebook звільняється після 14 років роботи
Усі новини...