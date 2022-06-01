Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща та Україна домовились про наступні кроки для спрощення перетину кордону

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 18:03

Польща та Україна домовилися про наступні кроки для спрощення перетину кордону між країнами, у тому числі - щодо контролю у спільних пунктах пропуску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві за підсумками міжурядових консультацій від 1 червня. 

Серед низки пунктів зазначається, що Україна та Польща домовилися активізувати співпрацю для підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на кордоні.

Реклама:

"Для цього була створена українсько-польська робоча група, а в червні розпочнеться пілотна програма, спрямована на різке збільшення спільних контрольно-пропускних постів на прикордонному переході Корчова-Краковець", - зазначають у тексті.

Сторони домовилися про кроки, які необхідно вжити для якнайшвидшого підписання угоди між Україною та Польщею про посилене співробітництво контролюючих органів на кордоні, у тому числі щодо контролю в спільних пунктах пропуску.

Також зазначається, що українська сторона погодилася не вводити жодних обмежувальних заходів щодо імпорту з Польщі та зобов’язалася співпрацювати з польською стороною щодо зняття існуючих обмежень на імпорт товарів з Польщі в Україну, у тому числі сільськогосподарської продукції.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, ця зустріч 1 червня - перші міжурядові консультації України та Польщі в розширеному форматі.

Крім того, нині з візитом в Україні перебуває прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Серед іншого, він відкрив у Бородянці та Бучі контейнерні містечка, передані Польщею.

Читайте також: Наближення до Шенгену: що дасть Україні спільний з Польщею контроль за кордоном.

Теми: ПольщаУкраїнакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: