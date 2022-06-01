Туреччина оголосила про початок нової військової операції у Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про початок нової операції на півночі Сирії для створення 30-кілометрової зони безпеки.

Про це пише агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган заявив, що Туреччина має намір очистити два райони на півночі Сирії, неподалік турецького кордону, "від терористичних елементів", маючи на увазі бійців Робочої партії Курдистану та її бойового крила YPG.

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"Ми вступаємо в нову фазу нашого рішення про створення безпечної зони у 30 кілометрів на південь (від турецько-сирійського кордону). Ми очищаємо Тель-Ріфат та Манбідж від терористів", - заявив Ердоган на нараді своєї Партії справедливості та розвитку (АК) в Анкарі.

Ердоган заявив, що оскільки США та Росія не виконали своїх зобов'язань щодо створення такої безпечної зони у прикордонному районі, "Туреччина готова провести операцію із захисту нації та місцевого населення на півночі Сирії від терористичної загрози YPG/PKK".

Сирія вже заявила, що вважає незаконними дії Туреччини щодо створення зони безпеки на її території.

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"Будь-які заходи чи дії, які здійснюють уряд турецького режиму на сирійській території, насамперед проведення ним політики етнічного чищення на окупованих сирійських територіях, є незаконними", — заявили в МЗС Сирії.

Офіційний Дамаск вважає, що турецька влада хоче створити всередині країни "вибухонебезпечний форпост" і "продовжувати спонсорувати та озброювати терористичні організації".