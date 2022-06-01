США офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України

Сполучені Штати Америки офіційно анонсували новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 700 млн доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Сьогодні вранці президент Байден анонсував великий новий пакет безпекової допомоги, щоб озброїти Україну додатковими спроможностями і передовою зброєю - саме тим, що українці зараз потребують, щоб захищатися від триваючої російської агресії. Це включає більш передові ракетні системи, які дозволять вражати ключові цілі на полі бою з більш далеких відстаней", - сказав Ентоні Блінкен, не наводячи інших деталей.

З інформації, яка раніше потрапили у ЗМІ через джерела в адміністрації, відомо, що йдеться про пакет обсягом 700 млн доларів, який включає у тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.

Також у пакеті - радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.