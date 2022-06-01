Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог з Кінбурнської коси "Градами" ударив по Очакову

Євген КізіловСереда, 1 червня 2022, 19:02

Росіяни нанесли удари по Очакову РСЗВ "Град" з Кінбурнської коси.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Деталі: За даними командування, це сталося 1 червня. Для корегування вогню та оцінювання результатів вогневого нальоту, противник двічі запускав безпілотники на Миколаївщині, а потім з Кінбурнської коси реактивними системами залпового вогню "Град" наносив удари по Очакову.

Зруйновано приватний будинок, а також суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно, пожежу вдалося загасити.

За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьвійна
Головне сьогодні

Британія підтвердила, що надасть Україні далекобійні ракетні системи M270

Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію

Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

Усі новини...
Миколаївська область
Кім закликав миколаївців потерпіти з поверненням додому
Регіони: Бої в Сєвєродонецьку, авіаудар по Слов'янську, обстріли Авдіївки й Очакова
Регіони: Сумщину обстрілювали з літака й артилерії, по Авдіївці вдарили ракетами 
Останні новини
06:10
ЗМІ: Були вибухи в Одесі та Миколаєві
05:30
FT: Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти, якщо він впаде в Росії
04:50
У США сталася ще одна стрілянина — в лікарні
04:10
ISW: Росіяни намагаються дійти до Лисичанська, уникнувши бою на Сіверському Донці
03:29
ОК "Південь": В Чорному морі вже три російські кораблі загрожують ракетними ударами
02:51
Британія підтвердила, що надасть Україні далекобійні ракетні системи M270
02:10
У НАТО не передбачають помсти від Росії за надання Україні HIMARS
01:30
Байден обговорить з генсеком НАТО, як посилити союзників по Альянсу
01:00
США планують продати Україні бойові безпілотники великого радіусу дії – Reuters
00:30
Удар по Львівщині: Зросла кількість постраждалих
Усі новини...