Ворог з Кінбурнської коси "Градами" ударив по Очакову

Росіяни нанесли удари по Очакову РСЗВ "Град" з Кінбурнської коси.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Деталі: За даними командування, це сталося 1 червня. Для корегування вогню та оцінювання результатів вогневого нальоту, противник двічі запускав безпілотники на Миколаївщині, а потім з Кінбурнської коси реактивними системами залпового вогню "Град" наносив удари по Очакову.

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Зруйновано приватний будинок, а також суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно, пожежу вдалося загасити.

За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина.