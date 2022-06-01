Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

На засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакету, погодженого напередодні Європейською радою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Зокрема Будапешт наполягає на виключенні з санкційного переліку очільника Російської православної церкви патріарха Кіріла - одного з публічних прихильників Владіміра Путіна. Ім’я Кирила не лунало під час переговорів лідерів ЄС.

Крім того, Угорщина також заявила про "дрібні технічні питання", пов’язані з запровадженням часткового ембарго на російську нафту.

Як наслідок, констатують співрозмовники Bloomberg, час затвердження шостого санкційного пакету ЄС залишається незрозумілим.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого санкційного пакета проти Росії завершиться в середу або четвер.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

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