Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 19:10

На засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакету, погодженого напередодні Європейською радою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів.

Зокрема Будапешт наполягає на виключенні з санкційного переліку очільника Російської православної церкви патріарха Кіріла - одного з публічних прихильників Владіміра Путіна. Ім’я Кирила не лунало під час переговорів лідерів ЄС.

Крім того, Угорщина також заявила про "дрібні технічні питання", пов’язані з запровадженням часткового ембарго на російську нафту.

Як наслідок, констатують співрозмовники Bloomberg, час затвердження шостого санкційного пакету ЄС залишається незрозумілим.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого санкційного пакета проти Росії завершиться в середу або четвер.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії

ВІДЕО ДНЯ

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів, заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС.

Більше у відео: Ембарго, гроші, Орбан, "патріарх" Кирилл: саміт ЄС, що став переможним для України

Теми: УгорщинаКирилоцерквасанкції
Головне сьогодні

Британія підтвердила, що надасть Україні далекобійні ракетні системи M270

Плей-офф ЧС-2022 з футболу: збірна України перемогла Шотландію

Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

оновлено від 16:07Відому мережу ресторанів у Києві підозрюють у виведенні коштів у РФ: власники заперечують

Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Угорщина блокує затвердження нових санкцій ЄС: просить виключити патріарха Кирила - ЗМІ

Усі новини...
Угорщина
На саміті ЄС запропонували новий проєкт санкцій, щоб вмовити Угорщину - ЗМІ
Орбан звинуватив Єврокомісію у "безвідповідальній поведінці" через санкції
Орбан назвав нові умови, за яких підтримає ембарго на російську нафту
Останні новини
06:10
ЗМІ: Були вибухи в Одесі та Миколаєві
05:30
FT: Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти, якщо він впаде в Росії
04:50
У США сталася ще одна стрілянина — в лікарні
04:10
ISW: Росіяни намагаються дійти до Лисичанська, уникнувши бою на Сіверському Донці
03:29
ОК "Південь": В Чорному морі вже три російські кораблі загрожують ракетними ударами
02:51
Британія підтвердила, що надасть Україні далекобійні ракетні системи M270
02:10
У НАТО не передбачають помсти від Росії за надання Україні HIMARS
01:30
Байден обговорить з генсеком НАТО, як посилити союзників по Альянсу
01:00
США планують продати Україні бойові безпілотники великого радіусу дії – Reuters
00:30
Удар по Львівщині: Зросла кількість постраждалих
Усі новини...