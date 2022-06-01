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Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 20:16

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).

Відповідна заява розміщена на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я оголошую новий значний пакет безпекової допомоги для надання своєчасної та критичної допомоги українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, ухваленому за підтримки двох партій у Конгресі США, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відсічі російських атак", - йдеться у заяві.

"Цей новий пакет озброїть їх новими можливостями та передовою зброєю, включаючи HIMARS із боєприпасами, щоб захистити свою територію від наступу Росії. Ми продовжуватимемо очолювати світ у наданні історичної допомоги для підтримки боротьби України за свободу", - заявив Байден.

Раніше ЗМІ повідомляли, що системи HIMARS надаються Україні з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці.

Також у пакеті допомоги вартістю 700 млн доларів радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Байден заявляв, що Сполучені Штати не планують надавати Україні ракетні комплекси, здатні вражати цілі на території Росії.

Детально про нову зброю, реальність ядерного удару та інше: Що США будуть і чого не будуть робити в Україні. Пояснення президента Байдена

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Теми: СШАУкраїназброявійна
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