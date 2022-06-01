У Пентагоні показали список нових озброєнь, що надаються Україні

У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів, у якому передбачені американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Першим пунктом у пакеті названі HIMARS із боєприпасами, кількість яких не розкривають, як і дальнобійну спроможність пакетів. У той же час, агентство Reuters з посиланням на слова посадовця Пентагону Коліна Каля повідомляє, що "початково" будуть надані чотири системи HIMARS, для навчання українським військовим знадобиться орієнтовно три тижні.

Також до пакету увійдуть:

- п’ять радіолокаційних систем для контрбатарейної боротьби;

- дві РЛС повітряного моніторингу;

- 1000 "Джавелінів" та 50 пускових установок (Command Launch Units);

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- 6000 одиниць протитанкової зброї;

- 15 тисяч снарядів для 155-мм гаубиць;

- чотири гелікоптери Mi-17;

- 15 тактичних транспортних засобів;

- запчастини та інше обладнання.

"США також продовжують роботу з союзниками і партнерами, щоб надавати Україні необхідне озброєння відповідно до зміни потреб на полі бою", - додають у комюніке.

Як зазначають, це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року.

З початку роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 5,3 млрд доларів, з яких 4,6 млрд - після початку повномасштабної війни 24 лютого. Загальна сума наданої з 2014 року безпекової допомоги США для України досягла 7,3 млрд доларів.

Нагадаємо, на початку доби стало відомо, що Білий дім готується виділити новий пакет безпекової допомоги для України, згодом Джо Байден офіційно оголосив про це. РСЗВ, про які наполегливо просила Україна, надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії.

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