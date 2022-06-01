Росіяни випустили ракети: майже по всій Україні повітряна тривога
Середа, 1 червня 2022, 21:49
Майже по всій території України оголосили повітряну тривогу - майже у всіх областях, крім Херсонщини, існує загроза ракетних ударів.
Джерело: мапа повітряних тривог, Telegram
Деталі: Наразі загроза ракетних ударів в Україні існує в усіх областях, крім Херсонської.
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У соцмережах поширюють відео запуску ракет із моря.
Очевидці повідомляють про запуск 8 ракет із моря в селищі Кача, що в окупованому Криму.
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