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Росіяни випустили ракети: майже по всій Україні повітряна тривога

Альона Мазуренко Середа, 1 червня 2022, 21:49
Росіяни випустили ракети: майже по всій Україні повітряна тривога
мапа alerts.in.ua

Майже по всій території України оголосили повітряну тривогу - майже у всіх областях, крім Херсонщини, існує загроза ракетних ударів.

Джерело: мапа повітряних тривог, Telegram

Деталі: Наразі загроза ракетних ударів в Україні існує в усіх областях, крім Херсонської. 

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У соцмережах поширюють відео запуску ракет із моря.

Очевидці повідомляють про запуск 8 ракет із моря в селищі Кача, що в окупованому Криму.

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Теми: обстрілКримокупаціявійна
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