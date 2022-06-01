Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ

Україна закупить близько 60 польських самохідних артилерійських гаубиць "AHS Krab" на додачу до тих 18, які вже передала Польща.

Про це пише польське видання Dziennik, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, у вівторок було підписано угоду про ще три партії, тобто близько 60 гаубиць, здатних вражати цілі на відстані до 40 км.

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Виготовлення зброї здійснюватиметься на заводі "Гута Стальова Воля", що входить до складу Польської групи озброєнь. Поставки будуть здійснені в найближчі кілька місяців, наразі виробнича потужність становить 20-30 одиниць на рік.

Вартість угоди становить близько 3 млрд злотих (близько $700 млн), Україна стала перший експортним замовником цього типу обладнання.

За даними Міноборони Польщі, 155-міліметрова САУ важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.

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Проблемою досі залишається питання боєприпасів, оскільки польська промисловість досі не в змозі робити їх самостійно. Боєприпаси для українських САУ, ймовірно, забезпечать американці.

Нагадаємо, Польща надала Україні величезний запас запчастин до винищувачів МіГ-29 та озброєння для них.