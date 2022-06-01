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Британія попросила дозволу США відправити в Україну дальнобійні РСЗВ - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 22:08

Велика Британія просить США підписати план надсилання в Україну передових ракетних систем середньої дальності протягом кількох тижнів.

Про це пише Politico із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон говорив з президентом США Джоном Байденом про передачу реактивних систем залпового вогню M270, виготовлених у США в середу вранці, після чого в четвер вранці відбулася дискусія між головою МЗС Британії Ліз Трасс і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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США мають офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів.

Дальність ракет була каменем спотикання у дискусіях протягом останніх кількох тижнів. Західні офіційні особи стурбовані тим, що надання Києву ракет, які можуть завдати удару по території Росії, може спровокувати президента Владіміра Путіна на ескалацію конфлікту, включаючи застосування хімічної або навіть ядерної зброї.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).

Детально про нову зброю, реальність ядерного удару та інше: Що США будуть і чого не будуть робити в Україні. Пояснення президента Байдена

Теми: Велика БританіяСШАУкраїназброя
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